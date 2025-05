Hive Intelligence (HINT) යනු කුමක්ද

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

MEXC වෙතින් Hive Intelligence ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Hive Intelligence ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HINT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Hive Intelligence ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Hive Intelligence මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Hive Intelligence මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Hive Intelligence,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HINT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hive Intelligenceමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Hive Intelligence මිල ඉතිහාසය

HINTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HINTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hive Intelligence මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Hive Intelligence (HINT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Hive Intelligence මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Hive Intelligence MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HINT දේශීය මුදල් වෙත

1HINT සිට VNDවෙත ₫ 242.435655 1HINT සිට AUDවෙත A$ 0.0147498 1HINT සිට GBPවෙත £ 0.00709125 1HINT සිට EURවෙත € 0.00841495 1HINT සිට USDවෙත $ 0.009455 1HINT සිට MYRවෙත RM 0.0404674 1HINT සිට TRYවෙත ₺ 0.36581395 1HINT සිට JPYවෙත ¥ 1.38109185 1HINT සිට RUBවෙත ₽ 0.76084385 1HINT සිට INRවෙත ₹ 0.80868615 1HINT සිට IDRවෙත Rp 154.9999752 1HINT සිට KRWවෙත ₩ 13.223763 1HINT සිට PHPවෙත ₱ 0.5273999 1HINT සිට EGPවෙත £E. 0.4738846 1HINT සිට BRLවෙත R$ 0.05323165 1HINT සිට CADවෙත C$ 0.01314245 1HINT සිට BDTවෙත ৳ 1.1495389 1HINT සිට NGNවෙත ₦ 15.128 1HINT සිට UAHවෙත ₴ 0.3923825 1HINT සිට VESවෙත Bs 0.86986 1HINT සිට PKRවෙත Rs 2.6647972 1HINT සිට KZTවෙත ₸ 4.8313159 1HINT සිට THBවෙත ฿ 0.3150406 1HINT සිට TWDවෙත NT$ 0.28544645 1HINT සිට AEDවෙත د.إ 0.03469985 1HINT සිට CHFවෙත Fr 0.00784765 1HINT සිට HKDවෙත HK$ 0.073749 1HINT සිට MADවෙත .د.م 0.08783695 1HINT සිට MXNවෙත $ 0.1828597

Hive Intelligence සම්පත්

Hive Intelligence පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hive Intelligence පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Hive Intelligence (HINT) හි මිල කීයද? Hive Intelligence (HINT)හි සජීවී මිල 0.009455 USD වේ. Hive Intelligence (HINT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Hive Intelligence හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.35M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HINTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.009455 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Hive Intelligence (HINT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Hive Intelligence (HINT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 460.38M USD වේ. Hive Intelligence (HINT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Hive Intelligence (HINT) හි ඉහළම මිල 0.04414 USD වේ. Hive Intelligence (HINT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Hive Intelligence (HINT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 269.01K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.