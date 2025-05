HI (HI) යනු කුමක්ද

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

MEXC වෙතින් HI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HI මිල ඉතිහාසය

HIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HI (HI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HI දේශීය මුදල් වෙත

1HI සිට VNDවෙත ₫ 2.5948692 1HI සිට AUDවෙත A$ 0.000157872 1HI සිට GBPවෙත £ 0.0000759 1HI සිට EURවෙත € 0.000090068 1HI සිට USDවෙත $ 0.0001012 1HI සිට MYRවෙත RM 0.000433136 1HI සිට TRYවෙත ₺ 0.003915428 1HI සිට JPYවෙත ¥ 0.014782284 1HI සිට RUBවෙත ₽ 0.008143564 1HI සිට INRවෙත ₹ 0.008655636 1HI සිට IDRවෙත Rp 1.659016128 1HI සිට KRWවෙත ₩ 0.14153832 1HI සිට PHPවෙත ₱ 0.005644936 1HI සිට EGPවෙත £E. 0.005072144 1HI සිට BRLවෙත R$ 0.000569756 1HI සිට CADවෙත C$ 0.000140668 1HI සිට BDTවෙත ৳ 0.012303896 1HI සිට NGNවෙත ₦ 0.16192 1HI සිට UAHවෙත ₴ 0.0041998 1HI සිට VESවෙත Bs 0.0093104 1HI සිට PKRවෙත Rs 0.028522208 1HI සිට KZTවෙත ₸ 0.051711176 1HI සිට THBවෙත ฿ 0.003371984 1HI සිට TWDවෙත NT$ 0.003055228 1HI සිට AEDවෙත د.إ 0.000371404 1HI සිට CHFවෙත Fr 0.000083996 1HI සිට HKDවෙත HK$ 0.00078936 1HI සිට MADවෙත .د.م 0.000940148 1HI සිට MXNවෙත $ 0.001957208

HI සම්පත්

HI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HI (HI) හි මිල කීයද? HI (HI)හි සජීවී මිල 0.0001012 USD වේ. HI (HI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.24M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001012 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HI (HI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HI (HI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 61.61B USD වේ. HI (HI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HI (HI) හි ඉහළම මිල 0.0615 USD වේ. HI (HI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HI (HI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 41.21K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.