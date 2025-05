HenjinAI (HENAI) යනු කුමක්ද

HenjinAI is at the forefront of AI Agents by launching an EVM compatible V4 DEX. Initially deploying on Base and launching on 10+ EVMs.

MEXC වෙතින් HenjinAI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HenjinAI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HENAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HenjinAI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HenjinAI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HenjinAI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HenjinAI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HENAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HenjinAIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HenjinAI මිල ඉතිහාසය

HENAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HENAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HenjinAI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HenjinAI (HENAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HenjinAI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HenjinAI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HENAI දේශීය මුදල් වෙත

1HENAI සිට VNDවෙත ₫ 15.820497 1HENAI සිට AUDවෙත A$ 0.00096252 1HENAI සිට GBPවෙත £ 0.00046275 1HENAI සිට EURවෙත € 0.00054913 1HENAI සිට USDවෙත $ 0.000617 1HENAI සිට MYRවෙත RM 0.00264076 1HENAI සිට TRYවෙත ₺ 0.02387173 1HENAI සිට JPYවෙත ¥ 0.09012519 1HENAI සිට RUBවෙත ₽ 0.04964999 1HENAI සිට INRවෙත ₹ 0.05277201 1HENAI සිට IDRවෙත Rp 10.11475248 1HENAI සිට KRWවෙත ₩ 0.8629362 1HENAI සිට PHPවෙත ₱ 0.03441626 1HENAI සිට EGPවෙත £E. 0.03092404 1HENAI සිට BRLවෙත R$ 0.00347371 1HENAI සිට CADවෙත C$ 0.00085763 1HENAI සිට BDTවෙත ৳ 0.07501486 1HENAI සිට NGNවෙත ₦ 0.9872 1HENAI සිට UAHවෙත ₴ 0.0256055 1HENAI සිට VESවෙත Bs 0.056764 1HENAI සිට PKRවෙත Rs 0.17389528 1HENAI සිට KZTවෙත ₸ 0.31527466 1HENAI සිට THBවෙත ฿ 0.02055844 1HENAI සිට TWDවෙත NT$ 0.01862723 1HENAI සිට AEDවෙත د.إ 0.00226439 1HENAI සිට CHFවෙත Fr 0.00051211 1HENAI සිට HKDවෙත HK$ 0.0048126 1HENAI සිට MADවෙත .د.م 0.00573193 1HENAI සිට MXNවෙත $ 0.01193278

HenjinAI සම්පත්

HenjinAI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HenjinAI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HenjinAI (HENAI) හි මිල කීයද? HenjinAI (HENAI)හි සජීවී මිල 0.000617 USD වේ. HenjinAI (HENAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HenjinAI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HENAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000617 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HenjinAI (HENAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HenjinAI (HENAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. HenjinAI (HENAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HenjinAI (HENAI) හි ඉහළම මිල 0.1235 USD වේ. HenjinAI (HENAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HenjinAI (HENAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 191.23 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

