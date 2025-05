HDRO (HDRO) යනු කුමක්ද

Hydro Protocol is the ultimate infrastructure platform for yield and liquidity strategies on the Injective Network.

MEXC වෙතින් HDRO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



HDRO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HDRO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HDRO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HDROමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HDRO මිල ඉතිහාසය

HDROහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HDROහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HDRO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HDRO (HDRO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HDRO දේශීය මුදල් වෙත

1HDRO සිට VNDවෙත ₫ 718.20441 1HDRO සිට AUDවෙත A$ 0.0436956 1HDRO සිට GBPවෙත £ 0.0210075 1HDRO සිට EURවෙත € 0.0249289 1HDRO සිට USDවෙත $ 0.02801 1HDRO සිට MYRවෙත RM 0.1198828 1HDRO සිට TRYවෙත ₺ 1.083987 1HDRO සිට JPYවෙත ¥ 4.0883396 1HDRO සිට RUBවෙත ₽ 2.2539647 1HDRO සිට INRවෙත ₹ 2.3954152 1HDRO සිට IDRවෙත Rp 459.1802544 1HDRO සිට KRWවෙත ₩ 39.174786 1HDRO සිට PHPවෙත ₱ 1.5618376 1HDRO සිට EGPවෙත £E. 1.4047015 1HDRO සිට BRLවෙත R$ 0.1576963 1HDRO සිට CADවෙත C$ 0.0389339 1HDRO සිට BDTවෙත ৳ 3.4054558 1HDRO සිට NGNවෙත ₦ 44.816 1HDRO සිට UAHවෙත ₴ 1.162415 1HDRO සිට VESවෙත Bs 2.57692 1HDRO සිට PKRවෙත Rs 7.8943384 1HDRO සිට KZTවෙත ₸ 14.3125498 1HDRO සිට THBවෙත ฿ 0.932733 1HDRO සිට TWDවෙත NT$ 0.8456219 1HDRO සිට AEDවෙත د.إ 0.1027967 1HDRO සිට CHFවෙත Fr 0.0232483 1HDRO සිට HKDවෙත HK$ 0.218478 1HDRO සිට MADවෙත .د.م 0.2602129 1HDRO සිට MXNවෙත $ 0.5417134

HDRO සම්පත්

HDRO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HDRO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HDRO (HDRO) හි මිල කීයද? HDRO (HDRO)හි සජීවී මිල 0.02801 USD වේ. HDRO (HDRO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HDRO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HDROහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02801 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HDRO (HDRO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HDRO (HDRO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. HDRO (HDRO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HDRO (HDRO) හි ඉහළම මිල 0.36 USD වේ. HDRO (HDRO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HDRO (HDRO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 687.67 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.