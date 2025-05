HARD Protocol (HARD) යනු කුමක්ද

Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

MEXC වෙතින් HARD Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HARD Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HARD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HARD Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HARD Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HARD Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HARD Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HARD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HARD Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HARD Protocol මිල ඉතිහාසය

HARDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HARDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HARD Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HARD Protocol (HARD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HARD Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HARD Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HARD දේශීය මුදල් වෙත

1HARD සිට VNDවෙත ₫ 241.179246 1HARD සිට AUDවෙත A$ 0.01467336 1HARD සිට GBPවෙත £ 0.0070545 1HARD සිට EURවෙත € 0.00837134 1HARD සිට USDවෙත $ 0.009406 1HARD සිට MYRවෙත RM 0.04025768 1HARD සිට TRYවෙත ₺ 0.3640122 1HARD සිට JPYවෙත ¥ 1.37289976 1HARD සිට RUBවෙත ₽ 0.75690082 1HARD සිට INRවෙත ₹ 0.80440112 1HARD සිට IDRවෙත Rp 154.19669664 1HARD සිට KRWවෙත ₩ 13.1552316 1HARD සිට PHPවෙත ₱ 0.52447856 1HARD සිට EGPවෙත £E. 0.4717109 1HARD සිට BRLවෙත R$ 0.05295578 1HARD සිට CADවෙත C$ 0.01307434 1HARD සිට BDTවෙත ৳ 1.14358148 1HARD සිට NGNවෙත ₦ 15.0496 1HARD සිට UAHවෙත ₴ 0.390349 1HARD සිට VESවෙත Bs 0.865352 1HARD සිට PKRවෙත Rs 2.65098704 1HARD සිට KZTවෙත ₸ 4.80627788 1HARD සිට THBවෙත ฿ 0.3132198 1HARD සිට TWDවෙත NT$ 0.28396714 1HARD සිට AEDවෙත د.إ 0.03452002 1HARD සිට CHFවෙත Fr 0.00780698 1HARD සිට HKDවෙත HK$ 0.0733668 1HARD සිට MADවෙත .د.م 0.08738174 1HARD සිට MXNවෙත $ 0.18191204

HARD Protocol සම්පත්

HARD Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HARD Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HARD Protocol (HARD) හි මිල කීයද? HARD Protocol (HARD)හි සජීවී මිල 0.009406 USD වේ. HARD Protocol (HARD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HARD Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.27M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HARDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.009406 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HARD Protocol (HARD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HARD Protocol (HARD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 134.79M USD වේ. HARD Protocol (HARD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HARD Protocol (HARD) හි ඉහළම මිල 2.9956 USD වේ. HARD Protocol (HARD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HARD Protocol (HARD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.87K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.