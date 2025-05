Happy Cat (HAPPY) යනු කුමක්ද

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned.



Happy Cat මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Happy Cat,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HAPPY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Happy Catමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Happy Cat මිල ඉතිහාසය

HAPPYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HAPPYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Happy Cat මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Happy Cat (HAPPY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Happy Cat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Happy Cat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HAPPY දේශීය මුදල් වෙත

Happy Cat සම්පත්

Happy Cat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Happy Cat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Happy Cat (HAPPY) හි මිල කීයද? Happy Cat (HAPPY)හි සජීවී මිල 0.0021647 USD වේ. Happy Cat (HAPPY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Happy Cat හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 7.22M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HAPPYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0021647 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Happy Cat (HAPPY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Happy Cat (HAPPY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.33B USD වේ. Happy Cat (HAPPY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Happy Cat (HAPPY) හි ඉහළම මිල 0.05765 USD වේ. Happy Cat (HAPPY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Happy Cat (HAPPY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 200.75K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

