Handy (HANDY) යනු කුමක්ද

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

MEXC වෙතින් Handy ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Handy ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HANDY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Handy ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Handy මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Handy මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Handy,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HANDY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Handyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Handy මිල ඉතිහාසය

HANDYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HANDYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Handy මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Handy (HANDY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Handy මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Handy MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HANDY දේශීය මුදල් වෙත

1HANDY සිට VNDවෙත ₫ 26.9615115 1HANDY සිට AUDවෙත A$ 0.001629825 1HANDY සිට GBPවෙත £ 0.000788625 1HANDY සිට EURවෙත € 0.000935835 1HANDY සිට USDවෙත $ 0.0010515 1HANDY සිට MYRවෙත RM 0.00450042 1HANDY සිට TRYවෙත ₺ 0.04075614 1HANDY සිට JPYවෙත ¥ 0.15354003 1HANDY සිට RUBවෙත ₽ 0.084509055 1HANDY සිට INRවෙත ₹ 0.09009252 1HANDY සිට IDRවෙත Rp 17.52499299 1HANDY සිට KRWවෙත ₩ 1.46856696 1HANDY සිට PHPවෙත ₱ 0.058663185 1HANDY සිට EGPවෙත £E. 0.05297457 1HANDY සිට BRLවෙත R$ 0.005919945 1HANDY සිට CADවෙත C$ 0.001461585 1HANDY සිට BDTවෙත ৳ 0.127515405 1HANDY සිට NGNවෙත ₦ 1.6824 1HANDY සිට UAHවෙත ₴ 0.04359519 1HANDY සිට VESවෙත Bs 0.096738 1HANDY සිට PKRවෙත Rs 0.295439955 1HANDY සිට KZTවෙත ₸ 0.53674869 1HANDY සිට THBවෙත ฿ 0.0351201 1HANDY සිට TWDවෙත NT$ 0.03173427 1HANDY සිට AEDවෙත د.إ 0.003859005 1HANDY සිට CHFවෙත Fr 0.000872745 1HANDY සිට HKDවෙත HK$ 0.0082017 1HANDY සිට MADවෙත .د.م 0.009810495 1HANDY සිට MXNවෙත $ 0.0203991

Handy සම්පත්

Handy පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: