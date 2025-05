HABIBI (HABIBI) යනු කුමක්ද

HABIBI is a meme coin, its slogon is: Yallah Habibi, See you in Dubai.

MEXC වෙතින් HABIBI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HABIBI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HABIBI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HABIBI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HABIBI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HABIBI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HABIBI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HABIBI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HABIBIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HABIBI මිල ඉතිහාසය

HABIBIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HABIBIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HABIBI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HABIBI (HABIBI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HABIBI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HABIBI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HABIBI දේශීය මුදල් වෙත

1HABIBI සිට VNDවෙත ₫ 79.4512026 1HABIBI සිට AUDවෙත A$ 0.004833816 1HABIBI සිට GBPවෙත £ 0.00232395 1HABIBI සිට EURවෙත € 0.002757754 1HABIBI සිට USDවෙත $ 0.0030986 1HABIBI සිට MYRවෙත RM 0.013262008 1HABIBI සිට TRYවෙත ₺ 0.11991582 1HABIBI සිට JPYවෙත ¥ 0.452271656 1HABIBI සිට RUBවෙත ₽ 0.249344342 1HABIBI සිට INRවෙත ₹ 0.264992272 1HABIBI සිට IDRවෙත Rp 50.796713184 1HABIBI සිට KRWවෙත ₩ 4.33370196 1HABIBI සිට PHPවෙත ₱ 0.172777936 1HABIBI සිට EGPවෙත £E. 0.15539479 1HABIBI සිට BRLවෙත R$ 0.017445118 1HABIBI සිට CADවෙත C$ 0.004307054 1HABIBI සිට BDTවෙත ৳ 0.376727788 1HABIBI සිට NGNවෙත ₦ 4.95776 1HABIBI සිට UAHවෙත ₴ 0.1285919 1HABIBI සිට VESවෙත Bs 0.2850712 1HABIBI සිට PKRවෙත Rs 0.873309424 1HABIBI සිට KZTවෙත ₸ 1.583322628 1HABIBI සිට THBවෙත ฿ 0.10318338 1HABIBI සිට TWDවෙත NT$ 0.093546734 1HABIBI සිට AEDවෙත د.إ 0.011371862 1HABIBI සිට CHFවෙත Fr 0.002571838 1HABIBI සිට HKDවෙත HK$ 0.02416908 1HABIBI සිට MADවෙත .د.م 0.028785994 1HABIBI සිට MXNවෙත $ 0.059926924

HABIBI සම්පත්

HABIBI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HABIBI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HABIBI (HABIBI) හි මිල කීයද? HABIBI (HABIBI)හි සජීවී මිල 0.0030986 USD වේ. HABIBI (HABIBI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HABIBI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.52M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HABIBIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0030986 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HABIBI (HABIBI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HABIBI (HABIBI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 814.34M USD වේ. HABIBI (HABIBI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HABIBI (HABIBI) හි ඉහළම මිල 0.03302 USD වේ. HABIBI (HABIBI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HABIBI (HABIBI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 7.86K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

