Haven1 (H1) යනු කුමක්ද

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

MEXC වෙතින් Haven1 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Haven1 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට H1 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Haven1 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Haven1 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Haven1 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Haven1,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. H1 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Haven1මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Haven1 මිල ඉතිහාසය

H1හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් H1හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Haven1 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Haven1 (H1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Haven1 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Haven1 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

H1 දේශීය මුදල් වෙත

1H1 සිට VNDවෙත ₫ 398.4091 1H1 සිට AUDවෙත A$ 0.0233156 1H1 සිට GBPවෙත £ 0.0110522 1H1 සිට EURවෙත € 0.0130204 1H1 සිට USDවෙත $ 0.01514 1H1 සිට MYRවෙත RM 0.0638908 1H1 සිට TRYවෙත ₺ 0.5930338 1H1 සිට JPYවෙත ¥ 2.18016 1H1 සිට RUBවෙත ₽ 1.2034786 1H1 සිට INRවෙත ₹ 1.293713 1H1 සිට IDRවෙත Rp 244.1935142 1H1 සිට KRWවෙත ₩ 20.654745 1H1 සිට PHPවෙත ₱ 0.8454176 1H1 සිට EGPවෙත £E. 0.74943 1H1 සිට BRLවෙත R$ 0.0837242 1H1 සිට CADවෙත C$ 0.0205904 1H1 සිට BDTවෙත ৳ 1.8507136 1H1 සිට NGNවෙත ₦ 23.2208236 1H1 සිට UAHවෙත ₴ 0.6286128 1H1 සිට VESවෙත Bs 1.49886 1H1 සිට PKRවෙත Rs 4.2743248 1H1 සිට KZTවෙත ₸ 7.7126188 1H1 සිට THBවෙත ฿ 0.4909902 1H1 සිට TWDවෙත NT$ 0.450415 1H1 සිට AEDවෙත د.إ 0.0555638 1H1 සිට CHFවෙත Fr 0.0122634 1H1 සිට HKDවෙත HK$ 0.1186976 1H1 සිට MADවෙත .د.م 0.1374712 1H1 සිට MXNවෙත $ 0.2862974

Haven1 සම්පත්

Haven1 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Haven1 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Haven1 (H1) හි මිල කීයද? Haven1 (H1)හි සජීවී මිල 0.01514 USD වේ. Haven1 (H1) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Haven1 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.98M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ H1හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01514 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Haven1 (H1) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Haven1 (H1) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 196.82M USD වේ. Haven1 (H1) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Haven1 (H1) හි ඉහළම මිල 0.02989 USD වේ. Haven1 (H1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Haven1 (H1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 17.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool