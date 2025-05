GameSwift (GSWIFT) යනු කුමක්ද

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

MEXC වෙතින් GameSwift ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GameSwift ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GSWIFT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GameSwift ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GameSwift මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GameSwift මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GameSwift,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GSWIFT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GameSwiftමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GameSwift මිල ඉතිහාසය

GSWIFTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GSWIFTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GameSwift මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GameSwift (GSWIFT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GameSwift මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GameSwift MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GSWIFT දේශීය මුදල් වෙත

1GSWIFT සිට VNDවෙත ₫ 341.0253 1GSWIFT සිට AUDවෙත A$ 0.020615 1GSWIFT සිට GBPවෙත £ 0.009975 1GSWIFT සිට EURවෙත € 0.011837 1GSWIFT සිට USDවෙත $ 0.0133 1GSWIFT සිට MYRවෙත RM 0.056924 1GSWIFT සිට TRYවෙත ₺ 0.515641 1GSWIFT සිට JPYවෙත ¥ 1.942066 1GSWIFT සිට RUBවෙත ₽ 1.068921 1GSWIFT සිට INRවෙත ₹ 1.139411 1GSWIFT සිට IDRවෙත Rp 221.666578 1GSWIFT සිට KRWවෙත ₩ 18.575312 1GSWIFT සිට PHPවෙත ₱ 0.742007 1GSWIFT සිට EGPවෙත £E. 0.670054 1GSWIFT සිට BRLවෙත R$ 0.074879 1GSWIFT සිට CADවෙත C$ 0.018487 1GSWIFT සිට BDTවෙත ৳ 1.612891 1GSWIFT සිට NGNවෙත ₦ 21.28 1GSWIFT සිට UAHවෙත ₴ 0.551418 1GSWIFT සිට VESවෙත Bs 1.2236 1GSWIFT සිට PKRවෙත Rs 3.736901 1GSWIFT සිට KZTවෙත ₸ 6.789118 1GSWIFT සිට THBවෙත ฿ 0.44422 1GSWIFT සිට TWDවෙත NT$ 0.401394 1GSWIFT සිට AEDවෙත د.إ 0.048811 1GSWIFT සිට CHFවෙත Fr 0.011039 1GSWIFT සිට HKDවෙත HK$ 0.10374 1GSWIFT සිට MADවෙත .د.م 0.124089 1GSWIFT සිට MXNවෙත $ 0.25802

GameSwift සම්පත්

GameSwift පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GameSwift පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GameSwift (GSWIFT) හි මිල කීයද? GameSwift (GSWIFT)හි සජීවී මිල 0.0133 USD වේ. GameSwift (GSWIFT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GameSwift හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.80M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GSWIFTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0133 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GameSwift (GSWIFT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GameSwift (GSWIFT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 360.77M USD වේ. GameSwift (GSWIFT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GameSwift (GSWIFT) හි ඉහළම මිල 1.389 USD වේ. GameSwift (GSWIFT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GameSwift (GSWIFT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 261.61K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

