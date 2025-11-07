හුවමාරුවDEX+
සජීවී GPTON සඳහා අද මිල 0.01556 USD කි. GPTON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GPTON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GPTON ගැන වැඩි විස්තර

GPTON මිල තොරතුරු

GPTON යනු කුමක්ද

GPTON නිල වෙබ් අඩවිය

GPTON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GPTON මිල පුරෝකථනය

GPTON ඉතිහාසය

GPTON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

GPTON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

GPTON තත්කාල ගනුදෙනු

GPTON මිල(GPTON)

1 GPTON සිට USD සජීවී මිල:

$0.01556
+2.23%1D
USD
GPTON (GPTON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:17:50 (UTC+8)

GPTON (GPTON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01459
පැය 24 පහළ
$ 0.01578
24H ඉහළ

$ 0.01459
$ 0.01578
$ 0.04540726520022076
$ 0.024354338596202823
0.00%

+2.23%

-16.44%

-16.44%

GPTON (GPTON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.01556. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01459 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01578 ක උපරිම අගයක් අතර GPTON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GPTONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04540726520022076 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.024354338596202823 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GPTON පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, +2.23% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.44% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

GPTON (GPTON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.4053

$ 15.56M
$ 57.63K
$ 15.56M
1000.00M
999,999,933
999,999,933
100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
TONCOIN

GPTON හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 15.56M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 57.63K වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් GPTON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999933 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 15.56M කි.

GPTON (GPTON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා GPTONහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0003394+2.23%
දින 30 යි$ -0.01445-48.16%
දින 60 යි$ -0.02212-58.71%
දින 90 යි$ -0.00344-18.11%
GPTON අද මිල වෙනස

අද, GPTON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0003394 (+2.23%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

GPTON දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.01445 (-48.16%) කින් ඉහළ ගියේය.

GPTON දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, GPTON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.02212 (-58.71%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

GPTON දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00344 (-18.11%), කින් චලනය විය.

GPTON (GPTON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් GPTON මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

GPTON (GPTON) යනු කුමක්ද

AI Messenger with P2P Gaming platform on TON, users can extend token to play games P2P + as payment system for AI in messenger.

MEXC වෙතින් GPTON ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GPTON ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GPTON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GPTON ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GPTON මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GPTON මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ GPTON (GPTON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ GPTON (GPTON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? GPTON සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් GPTON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GPTON (GPTON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GPTONGPTON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GPTON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

GPTON (GPTON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GPTON මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GPTON MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GPTON දේශීය මුදල් වෙත

1 GPTON(GPTON) සිට VND
409.4614
1 GPTON(GPTON) සිට AUD
A$0.0239624
1 GPTON(GPTON) සිට GBP
0.0118256
1 GPTON(GPTON) සිට EUR
0.0133816
1 GPTON(GPTON) සිට USD
$0.01556
1 GPTON(GPTON) සිට MYR
RM0.0648852
1 GPTON(GPTON) සිට TRY
0.656632
1 GPTON(GPTON) සිට JPY
¥2.38068
1 GPTON(GPTON) සිට ARS
ARS$22.5833172
1 GPTON(GPTON) සිට RUB
1.2640944
1 GPTON(GPTON) සිට INR
1.3803276
1 GPTON(GPTON) සිට IDR
Rp259.3332296
1 GPTON(GPTON) සිට PHP
0.919596
1 GPTON(GPTON) සිට EGP
￡E.0.7358324
1 GPTON(GPTON) සිට BRL
R$0.083246
1 GPTON(GPTON) සිට CAD
C$0.0219396
1 GPTON(GPTON) සිට BDT
1.8958304
1 GPTON(GPTON) සිට NGN
22.3562968
1 GPTON(GPTON) සිට COP
$59.6167396
1 GPTON(GPTON) සිට ZAR
R.0.2702772
1 GPTON(GPTON) සිට UAH
0.6536756
1 GPTON(GPTON) සිට TZS
T.Sh.38.325058
1 GPTON(GPTON) සිට VES
Bs3.54768
1 GPTON(GPTON) සිට CLP
$14.67308
1 GPTON(GPTON) සිට PKR
Rs4.3694036
1 GPTON(GPTON) සිට KZT
8.1764688
1 GPTON(GPTON) සිට THB
฿0.5038328
1 GPTON(GPTON) සිට TWD
NT$0.4818932
1 GPTON(GPTON) සිට AED
د.إ0.0571052
1 GPTON(GPTON) සිට CHF
Fr0.012448
1 GPTON(GPTON) සිට HKD
HK$0.1209012
1 GPTON(GPTON) සිට AMD
֏5.950144
1 GPTON(GPTON) සිට MAD
.د.م0.1451748
1 GPTON(GPTON) සිට MXN
$0.2887936
1 GPTON(GPTON) සිට SAR
ريال0.05835
1 GPTON(GPTON) සිට ETB
Br2.3945284
1 GPTON(GPTON) සිට KES
KSh2.0101964
1 GPTON(GPTON) සිට JOD
د.أ0.01103204
1 GPTON(GPTON) සිට PLN
0.0572608
1 GPTON(GPTON) සිට RON
лв0.068464
1 GPTON(GPTON) සිට SEK
kr0.1489092
1 GPTON(GPTON) සිට BGN
лв0.0262964
1 GPTON(GPTON) සිට HUF
Ft5.2108884
1 GPTON(GPTON) සිට CZK
0.3284716
1 GPTON(GPTON) සිට KWD
د.ك0.00476136
1 GPTON(GPTON) සිට ILS
0.0507256
1 GPTON(GPTON) සිට BOB
Bs0.107364
1 GPTON(GPTON) සිට AZN
0.026452
1 GPTON(GPTON) සිට TJS
SM0.1434632
1 GPTON(GPTON) සිට GEL
0.0421676
1 GPTON(GPTON) සිට AOA
Kz14.2621404
1 GPTON(GPTON) සිට BHD
.د.ب0.00586612
1 GPTON(GPTON) සිට BMD
$0.01556
1 GPTON(GPTON) සිට DKK
kr0.1006732
1 GPTON(GPTON) සිට HNL
L0.4098504
1 GPTON(GPTON) සිට MUR
0.714204
1 GPTON(GPTON) සිට NAD
$0.269966
1 GPTON(GPTON) සිට NOK
kr0.158712
1 GPTON(GPTON) සිට NZD
$0.0275412
1 GPTON(GPTON) සිට PAB
B/.0.01556
1 GPTON(GPTON) සිට PGK
K0.065352
1 GPTON(GPTON) සිට QAR
ر.ق0.0566384
1 GPTON(GPTON) සිට RSD
дин.1.5812072
1 GPTON(GPTON) සිට UZS
soʻm185.2380656
1 GPTON(GPTON) සිට ALL
L1.30315
1 GPTON(GPTON) සිට ANG
ƒ0.0278524
1 GPTON(GPTON) සිට AWG
ƒ0.028008
1 GPTON(GPTON) සිට BBD
$0.03112
1 GPTON(GPTON) සිට BAM
KM0.0262964
1 GPTON(GPTON) සිට BIF
Fr45.76196
1 GPTON(GPTON) සිට BND
$0.020228
1 GPTON(GPTON) සිට BSD
$0.01556
1 GPTON(GPTON) සිට JMD
$2.491934
1 GPTON(GPTON) සිට KHR
62.74181
1 GPTON(GPTON) සිට KMF
Fr6.5352
1 GPTON(GPTON) සිට LAK
338.2608628
1 GPTON(GPTON) සිට LKR
රු4.73802
1 GPTON(GPTON) සිට MDL
L0.2659204
1 GPTON(GPTON) සිට MGA
Ar70.09002
1 GPTON(GPTON) සිට MOP
P0.1243244
1 GPTON(GPTON) සිට MVR
0.239624
1 GPTON(GPTON) සිට MWK
MK26.920356
1 GPTON(GPTON) සිට MZN
MT0.995062
1 GPTON(GPTON) සිට NPR
रु2.204852
1 GPTON(GPTON) සිට PYG
110.35152
1 GPTON(GPTON) සිට RWF
Fr22.54644
1 GPTON(GPTON) සිට SBD
$0.1280588
1 GPTON(GPTON) සිට SCR
0.2312216
1 GPTON(GPTON) සිට SRD
$0.59906
1 GPTON(GPTON) සිට SVC
$0.1358388
1 GPTON(GPTON) සිට SZL
L0.2696548
1 GPTON(GPTON) සිට TMT
m0.0546156
1 GPTON(GPTON) සිට TND
د.ت0.045902
1 GPTON(GPTON) සිට TTD
$0.1051856
1 GPTON(GPTON) සිට UGX
Sh54.39776
1 GPTON(GPTON) සිට XAF
Fr8.83808
1 GPTON(GPTON) සිට XCD
$0.042012
1 GPTON(GPTON) සිට XOF
Fr8.83808
1 GPTON(GPTON) සිට XPF
Fr1.60268
1 GPTON(GPTON) සිට BWP
P0.2089708
1 GPTON(GPTON) සිට BZD
$0.03112
1 GPTON(GPTON) සිට CVE
$1.4912704
1 GPTON(GPTON) සිට DJF
Fr2.75412
1 GPTON(GPTON) සිට DOP
$1.0006636
1 GPTON(GPTON) සිට DZD
د.ج2.0299576
1 GPTON(GPTON) සිට FJD
$0.0354768
1 GPTON(GPTON) සිට GNF
Fr135.2942
1 GPTON(GPTON) සිට GTQ
Q0.1191896
1 GPTON(GPTON) සිට GYD
$3.2545296
1 GPTON(GPTON) සිට ISK
kr1.96056

GPTON පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල GPTON වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GPTON පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

GPTON (GPTON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GPTON හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01556 USD වේ.
GPTON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GPTON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01556 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
GPTON හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GPTON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 15.56M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GPTON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GPTON හි සංසරණ සැපයුම 1000.00M USD වේ.
GPTON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04540726520022076 USD ක ATH මිලක් GPTON අත්කර ගති.
GPTON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.024354338596202823 USD ක ATL මිලක් GPTON අත්කර ගති.
GPTON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GPTON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 57.63K USD වේ.
මේ වසර තුලදී GPTON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GPTON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GPTON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:17:50 (UTC+8)

GPTON (GPTON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

1 GPTON = 0.01556 USD

GPTON වෙළඳාම

GPTON/USDT
$0.01556
+2.23%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

