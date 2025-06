Gooncoin (GOONC) යනු කුමක්ද

$GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion.

MEXC වෙතින් Gooncoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Gooncoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GOONC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Gooncoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Gooncoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Gooncoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Gooncoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GOONC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gooncoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Gooncoin මිල ඉතිහාසය

GOONCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GOONCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gooncoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Gooncoin (GOONC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Gooncoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Gooncoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GOONC දේශීය මුදල් වෙත

1GOONC සිට VNDවෙත ₫ 123.99628 1GOONC සිට AUDවෙත A$ 0.00720936 1GOONC සිට GBPවෙත £ 0.00343976 1GOONC සිට EURවෙත € 0.00405232 1GOONC සිට USDවෙත $ 0.004712 1GOONC සිට MYRවෙත RM 0.01993176 1GOONC සිට TRYවෙත ₺ 0.18456904 1GOONC සිට JPYවෙත ¥ 0.679706 1GOONC සිට RUBවෙත ₽ 0.37455688 1GOONC සිට INRවෙත ₹ 0.40273464 1GOONC සිට IDRවෙත Rp 75.99998936 1GOONC සිට KRWවෙත ₩ 6.44592176 1GOONC සිට PHPවෙත ₱ 0.26335368 1GOONC සිට EGPවෙත £E. 0.23329112 1GOONC සිට BRLවෙත R$ 0.02605736 1GOONC සිට CADවෙත C$ 0.00640832 1GOONC සිට BDTවෙත ৳ 0.57599488 1GOONC සිට NGNවෙත ₦ 7.26039096 1GOONC සිට UAHවෙත ₴ 0.19564224 1GOONC සිට VESවෙත Bs 0.466488 1GOONC සිට PKRවෙත Rs 1.33029184 1GOONC සිට KZTවෙත ₸ 2.40038704 1GOONC සිට THBවෙත ฿ 0.1533756 1GOONC සිට TWDවෙත NT$ 0.14051184 1GOONC සිට AEDවෙත د.إ 0.01729304 1GOONC සිට CHFවෙත Fr 0.00381672 1GOONC සිට HKDවෙත HK$ 0.03694208 1GOONC සිට MADවෙත .د.م 0.04297344 1GOONC සිට MXNවෙත $ 0.0890568

Gooncoin සම්පත්

Gooncoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Gooncoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Gooncoin (GOONC) හි මිල කීයද? Gooncoin (GOONC)හි සජීවී මිල 0.004712 USD වේ. Gooncoin (GOONC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Gooncoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GOONCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004712 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Gooncoin (GOONC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Gooncoin (GOONC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Gooncoin (GOONC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Gooncoin (GOONC) හි ඉහළම මිල 0.07 USD වේ. Gooncoin (GOONC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Gooncoin (GOONC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 398.40K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

