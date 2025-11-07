හුවමාරුවDEX+
සජීවී Alphabet xStock සඳහා අද මිල 283.3 USD කි. GOOGLX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GOOGLX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Alphabet xStock ලාංඡනය

Alphabet xStock මිල(GOOGLX)

1 GOOGLX සිට USD සජීවී මිල:

$283.29
$283.29$283.29
+0.36%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:51:21 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 281.95
$ 281.95$ 281.95
පැය 24 පහළ
$ 286.96
$ 286.96$ 286.96
24H ඉහළ

$ 281.95
$ 281.95$ 281.95

$ 286.96
$ 286.96$ 286.96

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.44%

+0.36%

-0.05%

-0.05%

Alphabet xStock (GOOGLX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 283.3. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 281.95 ක අවම අගයක් සහ $ 286.96 ක උපරිම අගයක් අතර GOOGLX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GOOGLXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 298.97509376416326 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 169.44795144400413 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GOOGLX පසුගිය පැය තුල, -0.44% කින්, පැය 24 තුල, +0.36% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.05% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Alphabet xStock (GOOGLX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1282

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

$ 58.62K
$ 58.62K$ 58.62K

$ 14.19M
$ 14.19M$ 14.19M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.19109911
50,099.19109911 50,099.19109911

SOL

Alphabet xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.40M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 58.62K වේ. මුළු සැපයුම 22.60K සමඟින් GOOGLX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 50099.19109911 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.19M කි.

Alphabet xStock (GOOGLX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Alphabet xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +1.0162+0.36%
දින 30 යි$ +36.82+14.93%
දින 60 යි$ +48.18+20.49%
දින 90 යි$ +81.11+40.11%
Alphabet xStock අද මිල වෙනස

අද, GOOGLX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +1.0162 (+0.36%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Alphabet xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +36.82 (+14.93%) කින් ඉහළ ගියේය.

Alphabet xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, GOOGLX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +48.18 (+20.49%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Alphabet xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +81.11 (+40.11%), කින් චලනය විය.

Alphabet xStock (GOOGLX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Alphabet xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Alphabet xStock (GOOGLX) යනු කුමක්ද

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් Alphabet xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Alphabet xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GOOGLX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Alphabet xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Alphabet xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Alphabet xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Alphabet xStock (GOOGLX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Alphabet xStock (GOOGLX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Alphabet xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Alphabet xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට VND
7,455,039.5
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට AUD
A$436.282
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට GBP
215.308
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට EUR
243.638
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට USD
$283.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MYR
RM1,181.361
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට TRY
11,955.26
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට JPY
¥43,344.9
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට ARS
ARS$411,173.121
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට RUB
23,015.292
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට INR
25,128.71
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට IDR
Rp4,721,664.778
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට PHP
16,754.362
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට EGP
￡E.13,400.09
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BRL
R$1,515.655
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට CAD
C$399.453
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BDT
34,517.272
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට NGN
407,039.774
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට COP
$1,085,438.453
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට ZAR
R.4,923.754
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට UAH
11,901.433
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට TZS
T.Sh.696,068.1
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට VES
Bs64,592.4
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට CLP
$267,151.9
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට PKR
Rs79,553.473
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට KZT
148,868.484
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට THB
฿9,170.421
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට TWD
NT$8,770.968
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට AED
د.إ1,039.711
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට CHF
Fr226.64
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට HKD
HK$2,201.241
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට AMD
֏108,333.92
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MAD
.د.م2,643.189
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MXN
$5,258.048
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට SAR
ريال1,062.375
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට ETB
Br43,597.037
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට KES
KSh36,599.527
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට JOD
د.أ200.8597
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට PLN
1,042.544
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට RON
лв1,246.52
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට SEK
kr2,714.014
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BGN
лв478.777
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට HUF
Ft94,874.337
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට CZK
5,977.63
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට KWD
د.ك86.6898
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට ILS
926.391
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BOB
Bs1,954.77
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට AZN
481.61
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට TJS
SM2,612.026
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට GEL
767.743
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට AOA
Kz259,669.947
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BHD
.د.ب106.8041
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BMD
$283.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට DKK
kr1,832.951
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට HNL
L7,462.122
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MUR
13,003.47
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට NAD
$4,915.255
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට NOK
kr2,889.66
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට NZD
$501.441
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට PAB
B/.283.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට PGK
K1,189.86
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට QAR
ر.ق1,031.212
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට RSD
дин.28,780.447
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට UZS
soʻm3,372,618.508
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට ALL
L23,726.375
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට ANG
ƒ507.107
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට AWG
ƒ509.94
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BBD
$566.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BAM
KM478.777
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BIF
Fr833,185.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BND
$368.29
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BSD
$283.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට JMD
$45,370.495
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට KHR
1,142,336.425
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට KMF
Fr118,986
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට LAK
6,158,695.529
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට LKR
රු86,264.85
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MDL
L4,841.597
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MGA
Ar1,276,124.85
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MOP
P2,263.567
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MVR
4,362.82
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MWK
MK490,137.33
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට MZN
MT18,117.035
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට NPR
रु40,143.61
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට PYG
2,009,163.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට RWF
Fr410,501.7
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට SBD
$2,331.559
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට SCR
4,209.838
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට SRD
$10,907.05
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට SVC
$2,473.209
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට SZL
L4,909.589
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට TMT
m994.383
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට TND
د.ت835.735
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට TTD
$1,915.108
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට UGX
Sh990,416.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට XAF
Fr160,914.4
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට XCD
$764.91
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට XOF
Fr160,914.4
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට XPF
Fr29,179.9
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BWP
P3,804.719
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට BZD
$566.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට CVE
$27,151.472
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට DJF
Fr50,144.1
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට DOP
$18,219.023
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට DZD
د.ج36,964.984
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට FJD
$645.924
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට GNF
Fr2,463,293.5
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට GTQ
Q2,170.078
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට GYD
$59,255.028
1 Alphabet xStock(GOOGLX) සිට ISK
kr35,695.8

Alphabet xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Alphabet xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alphabet xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Alphabet xStock (GOOGLX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GOOGLX හි සජීවී මිල, USD වලින් 283.3 USD වේ.
GOOGLX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GOOGLX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 283.3 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Alphabet xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GOOGLX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.40M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GOOGLX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GOOGLX හි සංසරණ සැපයුම 22.60K USD වේ.
GOOGLX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
298.97509376416326 USD ක ATH මිලක් GOOGLX අත්කර ගති.
GOOGLX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
169.44795144400413 USD ක ATL මිලක් GOOGLX අත්කර ගති.
GOOGLX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GOOGLX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 58.62K USD වේ.
මේ වසර තුලදී GOOGLX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GOOGLX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GOOGLX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:51:21 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 283.3 USD

GOOGLX වෙළඳාම

GOOGLX/USDT
$283.29
$283.29$283.29
+0.39%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

