GOLD (GOLD) යනු කුමක්ද

$GOLD is a visionary blockchain project celebrating the timeless value of gold. It blends digital innovation with the stability of precious metals, offering a unique ecosystem for wealth preservation. Backed by real gold assets, $GOLD empowers users with secure, transparent transactions and a roadmap for global adoption.

MEXC වෙතින් GOLD ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GOLD ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GOLD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GOLD ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GOLD මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GOLD මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GOLD,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GOLD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GOLDමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GOLD මිල ඉතිහාසය

GOLDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GOLDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GOLD මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GOLD (GOLD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GOLD මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GOLD MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1GOLD සිට VNDවෙත ₫ 0.00000002131515 1GOLD සිට AUDවෙත A$ 0.0000000000012393 1GOLD සිට GBPවෙත £ 0.0000000000005913 1GOLD සිට EURවෙත € 0.0000000000006966 1GOLD සිට USDවෙත $ 0.00000000000081 1GOLD සිට MYRවෙත RM 0.0000000000034263 1GOLD සිට TRYවෙත ₺ 0.0000000000317277 1GOLD සිට JPYවෙත ¥ 0.0000000001168101 1GOLD සිට RUBවෙත ₽ 0.000000000064395 1GOLD සිට INRවෙත ₹ 0.0000000000692307 1GOLD සිට IDRවෙත Rp 0.0000000130645143 1GOLD සිට KRWවෙත ₩ 0.0000000011080638 1GOLD සිට PHPවෙත ₱ 0.0000000000452709 1GOLD සිට EGPවෙත £E. 0.000000000040095 1GOLD සිට BRLවෙත R$ 0.0000000000044793 1GOLD සිට CADවෙත C$ 0.0000000000011016 1GOLD සිට BDTවෙත ৳ 0.0000000000990144 1GOLD සිට NGNවෙත ₦ 0.0000000012480723 1GOLD සිට UAHවෙත ₴ 0.0000000000336312 1GOLD සිට VESවෙත Bs 0.00000000008019 1GOLD සිට PKRවෙත Rs 0.0000000002286792 1GOLD සිට KZTවෙත ₸ 0.0000000004126302 1GOLD සිට THBවෙත ฿ 0.0000000000263736 1GOLD සිට TWDවෙත NT$ 0.0000000000241461 1GOLD සිට AEDවෙත د.إ 0.0000000000029727 1GOLD සිට CHFවෙත Fr 0.0000000000006561 1GOLD සිට HKDවෙත HK$ 0.0000000000063504 1GOLD සිට MADවෙත .د.م 0.0000000000073872 1GOLD සිට MXNවෙත $ 0.000000000015309

GOLD පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GOLD පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GOLD (GOLD) හි මිල කීයද? GOLD (GOLD)හි සජීවී මිල 0.00000000000081 USD වේ. GOLD (GOLD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GOLD හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GOLDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000000000081 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GOLD (GOLD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GOLD (GOLD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. GOLD (GOLD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, GOLD (GOLD) හි ඉහළම මිල 0.00000000003 USD වේ. GOLD (GOLD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GOLD (GOLD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

