Gaimin (GMRX) යනු කුමක්ද

GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.

MEXC වෙතින් Gaimin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Gaimin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GMRX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Gaimin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Gaimin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Gaimin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Gaimin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GMRX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gaiminමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Gaimin මිල ඉතිහාසය

GMRXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GMRXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gaimin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Gaimin (GMRX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Gaimin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Gaimin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GMRX දේශීය මුදල් වෙත

1GMRX සිට VNDවෙත ₫ 4.282047 1GMRX සිට AUDවෙත A$ 0.00025885 1GMRX සිට GBPවෙත £ 0.00012525 1GMRX සිට EURවෙත € 0.00014863 1GMRX සිට USDවෙත $ 0.000167 1GMRX සිට MYRවෙත RM 0.00071476 1GMRX සිට TRYවෙත ₺ 0.00647459 1GMRX සිට JPYවෙත ¥ 0.02438534 1GMRX සිට RUBවෙත ₽ 0.01342179 1GMRX සිට INRවෙත ₹ 0.01430689 1GMRX සිට IDRවෙත Rp 2.78333222 1GMRX සිට KRWවෙත ₩ 0.23323888 1GMRX සිට PHPවෙත ₱ 0.00931693 1GMRX සිට EGPවෙත £E. 0.00841346 1GMRX සිට BRLවෙත R$ 0.00094021 1GMRX සිට CADවෙත C$ 0.00023213 1GMRX සිට BDTවෙත ৳ 0.02025209 1GMRX සිට NGNවෙත ₦ 0.2672 1GMRX සිට UAHවෙත ₴ 0.00692382 1GMRX සිට VESවෙත Bs 0.015364 1GMRX සිට PKRවෙත Rs 0.04692199 1GMRX සිට KZTවෙත ₸ 0.08524682 1GMRX සිට THBවෙත ฿ 0.0055778 1GMRX සිට TWDවෙත NT$ 0.00504006 1GMRX සිට AEDවෙත د.إ 0.00061289 1GMRX සිට CHFවෙත Fr 0.00013861 1GMRX සිට HKDවෙත HK$ 0.0013026 1GMRX සිට MADවෙත .د.م 0.00155811 1GMRX සිට MXNවෙත $ 0.00323813

Gaimin සම්පත්

Gaimin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Gaimin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Gaimin (GMRX) හි මිල කීයද? Gaimin (GMRX)හි සජීවී මිල 0.000167 USD වේ. Gaimin (GMRX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Gaimin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.21M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GMRXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000167 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Gaimin (GMRX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Gaimin (GMRX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 37.17B USD වේ. Gaimin (GMRX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Gaimin (GMRX) හි ඉහළම මිල 0.008602 USD වේ. Gaimin (GMRX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Gaimin (GMRX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 16.99K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

