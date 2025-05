Beamswap Token (GLINT) යනු කුමක්ද

Beamswap v3 is a decentralized exchange and DeFi hub that utilizes the concentrated liquidity market maker (CLMM) protocol to power transactions.

MEXC වෙතින් Beamswap Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Beamswap Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GLINT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Beamswap Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Beamswap Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Beamswap Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Beamswap Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GLINT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Beamswap Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Beamswap Token මිල ඉතිහාසය

GLINTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GLINTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Beamswap Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Beamswap Token (GLINT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Beamswap Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Beamswap Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GLINT දේශීය මුදල් වෙත

1GLINT සිට VNDවෙත ₫ 3.1102533 1GLINT සිට AUDවෙත A$ 0.000188015 1GLINT සිට GBPවෙත £ 0.000090975 1GLINT සිට EURවෙත € 0.000107957 1GLINT සිට USDවෙත $ 0.0001213 1GLINT සිට MYRවෙත RM 0.000519164 1GLINT සිට TRYවෙත ₺ 0.004702801 1GLINT සිට JPYවෙත ¥ 0.017712226 1GLINT සිට RUBවෙත ₽ 0.009748881 1GLINT සිට INRවෙත ₹ 0.010391771 1GLINT සිට IDRවෙත Rp 2.021665858 1GLINT සිට KRWවෙත ₩ 0.169412432 1GLINT සිට PHPවෙත ₱ 0.006767327 1GLINT සිට EGPවෙත £E. 0.006111094 1GLINT සිට BRLවෙත R$ 0.000682919 1GLINT සිට CADවෙත C$ 0.000168607 1GLINT සිට BDTවෙත ৳ 0.014710051 1GLINT සිට NGNවෙත ₦ 0.19408 1GLINT සිට UAHවෙත ₴ 0.005029098 1GLINT සිට VESවෙත Bs 0.0111596 1GLINT සිට PKRවෙත Rs 0.034081661 1GLINT සිට KZTවෙත ₸ 0.061918798 1GLINT සිට THBවෙත ฿ 0.00405142 1GLINT සිට TWDවෙත NT$ 0.003660834 1GLINT සිට AEDවෙත د.إ 0.000445171 1GLINT සිට CHFවෙත Fr 0.000100679 1GLINT සිට HKDවෙත HK$ 0.00094614 1GLINT සිට MADවෙත .د.م 0.001131729 1GLINT සිට MXNවෙත $ 0.002352007

Beamswap Token සම්පත්

Beamswap Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Beamswap Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Beamswap Token (GLINT) හි මිල කීයද? Beamswap Token (GLINT)හි සජීවී මිල 0.0001213 USD වේ. Beamswap Token (GLINT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Beamswap Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 111.35K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GLINTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001213 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Beamswap Token (GLINT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Beamswap Token (GLINT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 917.95M USD වේ. Beamswap Token (GLINT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Beamswap Token (GLINT) හි ඉහළම මිල 0.005 USD වේ. Beamswap Token (GLINT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Beamswap Token (GLINT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 394.49 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.