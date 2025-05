Aavegotchi (GHST) යනු කුමක්ද

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

MEXC වෙතින් Aavegotchi ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Aavegotchi ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GHST ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Aavegotchi ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Aavegotchi මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Aavegotchi මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Aavegotchi,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GHST හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Aavegotchiමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Aavegotchi මිල ඉතිහාසය

GHSTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GHSTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Aavegotchi මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Aavegotchi (GHST) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Aavegotchi මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Aavegotchi MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GHST දේශීය මුදල් වෙත

1GHST සිට VNDවෙත ₫ 14,012.8065 1GHST සිට AUDවෙත A$ 0.85254 1GHST සිට GBPවෙත £ 0.409875 1GHST සිට EURවෙත € 0.486385 1GHST සිට USDවෙත $ 0.5465 1GHST සිට MYRවෙත RM 2.33902 1GHST සිට TRYවෙත ₺ 21.14955 1GHST සිට JPYවෙත ¥ 79.75621 1GHST සිට RUBවෙත ₽ 43.976855 1GHST සිට INRවෙත ₹ 46.720285 1GHST සිට IDRවෙත Rp 8,959.01496 1GHST සිට KRWවෙත ₩ 764.3349 1GHST සිට PHPවෙත ₱ 30.47284 1GHST සිට EGPවෙත £E. 27.42337 1GHST සිට BRLවෙත R$ 3.076795 1GHST සිට CADවෙත C$ 0.759635 1GHST සිට BDTවෙත ৳ 66.274055 1GHST සිට NGNවෙත ₦ 874.4 1GHST සිට UAHවෙත ₴ 22.65789 1GHST සිට VESවෙත Bs 50.278 1GHST සිට PKRවෙත Rs 153.550105 1GHST සිට KZTවෙත ₸ 278.96639 1GHST සිට THBවෙත ฿ 18.20938 1GHST සිට TWDවෙත NT$ 16.498835 1GHST සිට AEDවෙත د.إ 2.005655 1GHST සිට CHFවෙත Fr 0.453595 1GHST සිට HKDවෙත HK$ 4.2627 1GHST සිට MADවෙත .د.م 5.098845 1GHST සිට MXNවෙත $ 10.58024

Aavegotchi සම්පත්

Aavegotchi පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Aavegotchi පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Aavegotchi (GHST) හි මිල කීයද? Aavegotchi (GHST)හි සජීවී මිල 0.5465 USD වේ. Aavegotchi (GHST) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Aavegotchi හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 28.83M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GHSTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.5465 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Aavegotchi (GHST) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Aavegotchi (GHST) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 52.75M USD වේ. Aavegotchi (GHST) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Aavegotchi (GHST) හි ඉහළම මිල 3.9 USD වේ. Aavegotchi (GHST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Aavegotchi (GHST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 374.77K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.