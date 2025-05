GHOAD (GHOAD) යනු කුමක්ද

Ghoad project is a meme and Ai coin on the Kaspa network (KRC20), blending fun, community engagement, and cutting-edge BlockDAG technology.

MEXC වෙතින් GHOAD ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GHOAD ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GHOAD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GHOAD ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GHOAD මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GHOAD මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GHOAD,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GHOAD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GHOADමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GHOAD මිල ඉතිහාසය

GHOADහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GHOADහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GHOAD මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GHOAD (GHOAD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GHOAD මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GHOAD MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GHOAD දේශීය මුදල් වෙත

1GHOAD සිට VNDවෙත ₫ 14.666652 1GHOAD සිට AUDවෙත A$ 0.00089232 1GHOAD සිට GBPවෙත £ 0.000429 1GHOAD සිට EURවෙත € 0.00050908 1GHOAD සිට USDවෙත $ 0.000572 1GHOAD සිට MYRවෙත RM 0.00244816 1GHOAD සිට TRYවෙත ₺ 0.0221364 1GHOAD සිට JPYවෙත ¥ 0.08347768 1GHOAD සිට RUBවෙත ₽ 0.04602884 1GHOAD සිට INRවෙත ₹ 0.04890028 1GHOAD සිට IDRවෙත Rp 9.37704768 1GHOAD සිට KRWවෙත ₩ 0.7999992 1GHOAD සිට PHPවෙත ₱ 0.03189472 1GHOAD සිට EGPවෙත £E. 0.02870296 1GHOAD සිට BRLවෙත R$ 0.00322036 1GHOAD සිට CADවෙත C$ 0.00079508 1GHOAD සිට BDTවෙත ৳ 0.06936644 1GHOAD සිට NGNවෙත ₦ 0.9152 1GHOAD සිට UAHවෙත ₴ 0.02371512 1GHOAD සිට VESවෙත Bs 0.052624 1GHOAD සිට PKRවෙත Rs 0.16071484 1GHOAD සිට KZTවෙත ₸ 0.29198312 1GHOAD සිට THBවෙත ฿ 0.01905904 1GHOAD සිට TWDවෙත NT$ 0.01726868 1GHOAD සිට AEDවෙත د.إ 0.00209924 1GHOAD සිට CHFවෙත Fr 0.00047476 1GHOAD සිට HKDවෙත HK$ 0.0044616 1GHOAD සිට MADවෙත .د.م 0.00533676 1GHOAD සිට MXNවෙත $ 0.01107392

GHOAD සම්පත්

GHOAD පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GHOAD පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GHOAD (GHOAD) හි මිල කීයද? GHOAD (GHOAD)හි සජීවී මිල 0.000572 USD වේ. GHOAD (GHOAD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GHOAD හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GHOADහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000572 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GHOAD (GHOAD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GHOAD (GHOAD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. GHOAD (GHOAD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GHOAD (GHOAD) හි ඉහළම මිල 0.00485 USD වේ. GHOAD (GHOAD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GHOAD (GHOAD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 103.06K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.