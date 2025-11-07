හුවමාරුවDEX+
සජීවී Grand Gangsta City සඳහා අද මිල 0.00184 USD කි. GGC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GGC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GGC ගැන වැඩි විස්තර

GGC මිල තොරතුරු

GGC යනු කුමක්ද

GGC ධවල පත්‍රිකාව

GGC නිල වෙබ් අඩවිය

GGC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GGC මිල පුරෝකථනය

GGC ඉතිහාසය

GGC මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

GGC-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

GGC තත්කාල ගනුදෙනු

Grand Gangsta City ලාංඡනය

Grand Gangsta City මිල(GGC)

1 GGC සිට USD සජීවී මිල:

$0.00184
$0.00184$0.00184
+2.10%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:51:05 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.001749
$ 0.001749$ 0.001749
පැය 24 පහළ
$ 0.001849
$ 0.001849$ 0.001849
24H ඉහළ

$ 0.001749
$ 0.001749$ 0.001749

$ 0.001849
$ 0.001849$ 0.001849

--
----

--
----

+1.04%

+2.10%

-11.54%

-11.54%

Grand Gangsta City (GGC) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00184. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.001749 ක අවම අගයක් සහ $ 0.001849 ක උපරිම අගයක් අතර GGC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GGCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GGC පසුගිය පැය තුල, +1.04% කින්, පැය 24 තුල, +2.10% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.54% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Grand Gangsta City (GGC) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 67.14K
$ 67.14K$ 67.14K

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Grand Gangsta City හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 67.14K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් GGC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.84M කි.

Grand Gangsta City (GGC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Grand Gangsta Cityහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00003785+2.10%
දින 30 යි$ -0.001119-37.82%
දින 60 යි$ -0.001542-45.60%
දින 90 යි$ -0.007193-79.64%
Grand Gangsta City අද මිල වෙනස

අද, GGC එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00003785 (+2.10%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Grand Gangsta City දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.001119 (-37.82%) කින් ඉහළ ගියේය.

Grand Gangsta City දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, GGC එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.001542 (-45.60%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Grand Gangsta City දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.007193 (-79.64%), කින් චලනය විය.

Grand Gangsta City (GGC) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Grand Gangsta City මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Grand Gangsta City (GGC) යනු කුමක්ද

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

MEXC වෙතින් Grand Gangsta City ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Grand Gangsta City ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GGC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Grand Gangsta City ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Grand Gangsta City මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Grand Gangsta City මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Grand Gangsta City (GGC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Grand Gangsta City (GGC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Grand Gangsta City සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Grand Gangsta City මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Grand Gangsta City (GGC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Grand Gangsta CityGGC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GGC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Grand Gangsta City (GGC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Grand Gangsta City මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Grand Gangsta City MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GGC දේශීය මුදල් වෙත

Grand Gangsta City සම්පත්

Grand Gangsta City පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Grand Gangsta City වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Grand Gangsta City පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Grand Gangsta City (GGC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GGC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00184 USD වේ.
GGC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GGC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00184 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Grand Gangsta City හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GGC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GGC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GGC හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
GGC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් GGC අත්කර ගති.
GGC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් GGC අත්කර ගති.
GGC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GGC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 67.14K USD වේ.
මේ වසර තුලදී GGC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GGC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GGC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:51:05 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

GGC-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.00184 USD

GGC වෙළඳාම

GGC/USDT
$0.00184
$0.00184$0.00184
+2.10%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

