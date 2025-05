Goldfinch (GFI) යනු කුමක්ද

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of "trust through consensus" and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.



Goldfinch මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Goldfinch,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GFI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Goldfinchමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Goldfinch මිල ඉතිහාසය

GFIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GFIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Goldfinch මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

1GFI සිට VNDවෙත ₫ 23,384.592 1GFI සිට AUDවෙත A$ 1.42272 1GFI සිට GBPවෙත £ 0.684 1GFI සිට EURවෙත € 0.81168 1GFI සිට USDවෙත $ 0.912 1GFI සිට MYRවෙත RM 3.90336 1GFI සිට TRYවෙත ₺ 35.2944 1GFI සිට JPYවෙත ¥ 133.09728 1GFI සිට RUBවෙත ₽ 73.38864 1GFI සිට INRවෙත ₹ 77.96688 1GFI සිට IDRවෙත Rp 14,950.81728 1GFI සිට KRWවෙත ₩ 1,275.5232 1GFI සිට PHPවෙත ₱ 50.85312 1GFI සිට EGPවෙත £E. 45.72768 1GFI සිට BRLවෙත R$ 5.13456 1GFI සිට CADවෙත C$ 1.26768 1GFI සිට BDTවෙත ৳ 110.59824 1GFI සිට NGNවෙත ₦ 1,459.2 1GFI සිට UAHවෙත ₴ 37.81152 1GFI සිට VESවෙත Bs 83.904 1GFI සිට PKRවෙත Rs 256.24464 1GFI සිට KZTවෙත ₸ 465.53952 1GFI සිට THBවෙත ฿ 30.38784 1GFI සිට TWDවෙත NT$ 27.53328 1GFI සිට AEDවෙත د.إ 3.34704 1GFI සිට CHFවෙත Fr 0.75696 1GFI සිට HKDවෙත HK$ 7.1136 1GFI සිට MADවෙත .د.م 8.50896 1GFI සිට MXNවෙත $ 17.65632

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Goldfinch පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Goldfinch (GFI) හි මිල කීයද? Goldfinch (GFI)හි සජීවී මිල 0.912 USD වේ. Goldfinch (GFI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Goldfinch හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 72.56M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GFIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.912 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Goldfinch (GFI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Goldfinch (GFI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 79.56M USD වේ. Goldfinch (GFI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Goldfinch (GFI) හි ඉහළම මිල 5.3146 USD වේ. Goldfinch (GFI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Goldfinch (GFI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 70.04K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

