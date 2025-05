GENOME (GENOME) යනු කුමක්ද

GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture

MEXC වෙතින් GENOME ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GENOME ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GENOME ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GENOME ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GENOME මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GENOME මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GENOME,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GENOME හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GENOMEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GENOME මිල ඉතිහාසය

GENOMEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GENOMEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GENOME මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GENOME (GENOME) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GENOME මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GENOME MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GENOME දේශීය මුදල් වෙත

1GENOME සිට VNDවෙත ₫ 187.1793 1GENOME සිට AUDවෙත A$ 0.011388 1GENOME සිට GBPවෙත £ 0.005475 1GENOME සිට EURවෙත € 0.006497 1GENOME සිට USDවෙත $ 0.0073 1GENOME සිට MYRවෙත RM 0.031244 1GENOME සිට TRYවෙත ₺ 0.28251 1GENOME සිට JPYවෙත ¥ 1.065508 1GENOME සිට RUBවෙත ₽ 0.587942 1GENOME සිට INRවෙත ₹ 0.624077 1GENOME සිට IDRවෙත Rp 119.672112 1GENOME සිට KRWවෙත ₩ 10.20978 1GENOME සිට PHPවෙත ₱ 0.407048 1GENOME සිට EGPවෙත £E. 0.366022 1GENOME සිට BRLවෙත R$ 0.041099 1GENOME සිට CADවෙත C$ 0.010147 1GENOME සිට BDTවෙත ৳ 0.885271 1GENOME සිට NGNවෙත ₦ 11.68 1GENOME සිට UAHවෙත ₴ 0.302658 1GENOME සිට VESවෙත Bs 0.6716 1GENOME සිට PKRවෙත Rs 2.051081 1GENOME සිට KZTවෙත ₸ 3.726358 1GENOME සිට THBවෙත ฿ 0.243236 1GENOME සිට TWDවෙත NT$ 0.220387 1GENOME සිට AEDවෙත د.إ 0.026791 1GENOME සිට CHFවෙත Fr 0.006059 1GENOME සිට HKDවෙත HK$ 0.05694 1GENOME සිට MADවෙත .د.م 0.068109 1GENOME සිට MXNවෙත $ 0.141328

GENOME සම්පත්

GENOME පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GENOME පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GENOME (GENOME) හි මිල කීයද? GENOME (GENOME)හි සජීවී මිල 0.0073 USD වේ. GENOME (GENOME) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GENOME හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GENOMEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0073 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GENOME (GENOME) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GENOME (GENOME) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. GENOME (GENOME) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GENOME (GENOME) හි ඉහළම මිල 0.06 USD වේ. GENOME (GENOME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GENOME (GENOME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.08K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.