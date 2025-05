Genopets (GENE) යනු කුමක්ද

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

MEXC වෙතින් Genopets ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Genopets ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GENE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Genopets ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Genopets මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Genopets මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Genopets,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GENE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Genopetsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Genopets මිල ඉතිහාසය

GENEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GENEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Genopets මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Genopets (GENE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Genopets මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Genopets MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GENE දේශීය මුදල් වෙත

1GENE සිට VNDවෙත ₫ 2,261.02338 1GENE සිට AUDවෙත A$ 0.136679 1GENE සිට GBPවෙත £ 0.066135 1GENE සිට EURවෙත € 0.0784802 1GENE සිට USDවෙත $ 0.08818 1GENE සිට MYRවෙත RM 0.3774104 1GENE සිට TRYවෙත ₺ 3.4187386 1GENE සිට JPYවෙත ¥ 12.8760436 1GENE සිට RUBවෙත ₽ 7.0870266 1GENE සිට INRවෙත ₹ 7.5543806 1GENE සිට IDRවෙත Rp 1,469.6660788 1GENE සිට KRWවෙත ₩ 123.1557152 1GENE සිට PHPවෙත ₱ 4.9195622 1GENE සිට EGPවෙත £E. 4.4425084 1GENE සිට BRLවෙත R$ 0.4964534 1GENE සිට CADවෙත C$ 0.1225702 1GENE සිට BDTවෙත ৳ 10.6935886 1GENE සිට NGNවෙත ₦ 141.088 1GENE සිට UAHවෙත ₴ 3.6559428 1GENE සිට VESවෙත Bs 8.11256 1GENE සිට PKRවෙත Rs 24.7759346 1GENE සිට KZTවෙත ₸ 45.0123628 1GENE සිට THBවෙත ฿ 2.945212 1GENE සිට TWDවෙත NT$ 2.6612724 1GENE සිට AEDවෙත د.إ 0.3236206 1GENE සිට CHFවෙත Fr 0.0731894 1GENE සිට HKDවෙත HK$ 0.687804 1GENE සිට MADවෙත .د.م 0.8227194 1GENE සිට MXNවෙත $ 1.7098102

Genopets සම්පත්

Genopets පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Genopets පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Genopets (GENE) හි මිල කීයද? Genopets (GENE)හි සජීවී මිල 0.08818 USD වේ. Genopets (GENE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Genopets හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.94M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GENEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.08818 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Genopets (GENE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Genopets (GENE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 78.75M USD වේ. Genopets (GENE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Genopets (GENE) හි ඉහළම මිල 37.8733 USD වේ. Genopets (GENE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Genopets (GENE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 18.39K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.