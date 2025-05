GCOTI (GCOTI) යනු කුමක්ද

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

MEXC වෙතින් GCOTI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GCOTI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GCOTI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GCOTI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GCOTI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GCOTI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GCOTI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GCOTI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GCOTIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GCOTI මිල ඉතිහාසය

GCOTIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GCOTIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GCOTI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GCOTI (GCOTI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GCOTI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GCOTI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GCOTI දේශීය මුදල් වෙත

1GCOTI සිට VNDවෙත ₫ 366.92271 1GCOTI සිට AUDවෙත A$ 0.0221805 1GCOTI සිට GBPවෙත £ 0.0107325 1GCOTI සිට EURවෙත € 0.0127359 1GCOTI සිට USDවෙත $ 0.01431 1GCOTI සිට MYRවෙත RM 0.0612468 1GCOTI සිට TRYවෙත ₺ 0.5547987 1GCOTI සිට JPYවෙත ¥ 2.0895462 1GCOTI සිට RUBවෙත ₽ 1.1500947 1GCOTI සිට INRවෙත ₹ 1.2259377 1GCOTI සිට IDRවෙත Rp 238.4999046 1GCOTI සිට KRWවෙත ₩ 19.9859184 1GCOTI සිට PHPවෙත ₱ 0.7983549 1GCOTI සිට EGPවෙත £E. 0.7209378 1GCOTI සිට BRLවෙත R$ 0.0805653 1GCOTI සිට CADවෙත C$ 0.0198909 1GCOTI සිට BDTවෙත ৳ 1.7353737 1GCOTI සිට NGNවෙත ₦ 22.896 1GCOTI සිට UAHවෙත ₴ 0.5932926 1GCOTI සිට VESවෙත Bs 1.31652 1GCOTI සිට PKRවෙත Rs 4.0206807 1GCOTI සිට KZTවෙත ₸ 7.3046826 1GCOTI සිට THBවෙත ฿ 0.477954 1GCOTI සිට TWDවෙත NT$ 0.4318758 1GCOTI සිට AEDවෙත د.إ 0.0525177 1GCOTI සිට CHFවෙත Fr 0.0118773 1GCOTI සිට HKDවෙත HK$ 0.111618 1GCOTI සිට MADවෙත .د.م 0.1335123 1GCOTI සිට MXNවෙත $ 0.2774709

GCOTI සම්පත්

GCOTI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GCOTI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GCOTI (GCOTI) හි මිල කීයද? GCOTI (GCOTI)හි සජීවී මිල 0.01431 USD වේ. GCOTI (GCOTI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GCOTI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GCOTIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01431 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GCOTI (GCOTI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GCOTI (GCOTI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. GCOTI (GCOTI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GCOTI (GCOTI) හි ඉහළම මිල 0.16251 USD වේ. GCOTI (GCOTI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GCOTI (GCOTI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 323.28 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

