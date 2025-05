GASP (GASP) යනු කුමක්ද

Gasp is a cross-chain swap protocol and the first DEX for the EigenLayer ecosystem, operating as a multi-settlement L2 secured by Ethereum with restaked security. Trade BTC, SOL, and any connected L1/L2 tokens.

MEXC වෙතින් GASP ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GASP ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GASP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GASP ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GASP මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GASP මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GASP,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GASP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GASPමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GASP මිල ඉතිහාසය

GASPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GASPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GASP මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GASP (GASP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GASP මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GASP MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GASP දේශීය මුදල් වෙත

1GASP සිට VNDවෙත ₫ 239.051043 1GASP සිට AUDවෙත A$ 0.01445065 1GASP සිට GBPවෙත £ 0.00699225 1GASP සිට EURවෙත € 0.00829747 1GASP සිට USDවෙත $ 0.009323 1GASP සිට MYRවෙත RM 0.03990244 1GASP සිට TRYවෙත ₺ 0.36145271 1GASP සිට JPYවෙත ¥ 1.36134446 1GASP සිට RUBවෙත ₽ 0.74928951 1GASP සිට INRවෙත ₹ 0.79870141 1GASP සිට IDRවෙත Rp 155.38327118 1GASP සිට KRWවෙත ₩ 13.02087472 1GASP සිට PHPවෙත ₱ 0.52013017 1GASP සිට EGPවෙත £E. 0.46969274 1GASP සිට BRLවෙත R$ 0.05248849 1GASP සිට CADවෙත C$ 0.01295897 1GASP සිට BDTවෙත ৳ 1.13060021 1GASP සිට NGNවෙත ₦ 14.9168 1GASP සිට UAHවෙත ₴ 0.38653158 1GASP සිට VESවෙත Bs 0.857716 1GASP සිට PKRවෙත Rs 2.61948331 1GASP සිට KZTවෙත ₸ 4.75901858 1GASP සිට THBවෙත ฿ 0.3113882 1GASP සිට TWDවෙත NT$ 0.28136814 1GASP සිට AEDවෙත د.إ 0.03421541 1GASP සිට CHFවෙත Fr 0.00773809 1GASP සිට HKDවෙත HK$ 0.0727194 1GASP සිට MADවෙත .د.م 0.08698359 1GASP සිට MXNවෙත $ 0.18077297

GASP සම්පත්

GASP පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GASP පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GASP (GASP) හි මිල කීයද? GASP (GASP)හි සජීවී මිල 0.009323 USD වේ. GASP (GASP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GASP හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GASPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.009323 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GASP (GASP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GASP (GASP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. GASP (GASP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GASP (GASP) හි ඉහළම මිල 0.098 USD වේ. GASP (GASP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GASP (GASP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.87K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

