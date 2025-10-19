සජීවී SQUID MEME සඳහා අද මිල 39.0055 USD කි. GAME සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GAME මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී SQUID MEME සඳහා අද මිල 39.0055 USD කි. GAME සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GAME මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SQUID MEME ලාංඡනය

SQUID MEME මිල(GAME)

1 GAME සිට USD සජීවී මිල:

$39.0055
$39.0055$39.0055
-3.48%1D
USD
SQUID MEME (GAME) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-19 08:47:19 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 38.7
$ 38.7$ 38.7
පැය 24 පහළ
$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931
24H ඉහළ

$ 38.7
$ 38.7$ 38.7

$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931

--
----

--
----

-0.16%

-3.47%

-0.12%

-0.12%

SQUID MEME (GAME) තත්‍ය කාලීන මිල $ 39.0055. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 38.7 ක අවම අගයක් සහ $ 42.9931 ක උපරිම අගයක් අතර GAME වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GAMEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GAME පසුගිය පැය තුල, -0.16% කින්, පැය 24 තුල, -3.47% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.12% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

SQUID MEME (GAME) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 503.87K
$ 503.87K$ 503.87K

$ 17.79B
$ 17.79B$ 17.79B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

SQUID MEME හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 503.87K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් GAME හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 456000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 17.79B කි.

SQUID MEME (GAME) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා SQUID MEMEහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.406332-3.47%
දින 30 යි$ +11.631+42.48%
දින 60 යි$ +14.6125+59.90%
දින 90 යි$ +24.7055+172.76%
SQUID MEME අද මිල වෙනස

අද, GAME එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -1.406332 (-3.47%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

SQUID MEME දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +11.631 (+42.48%) කින් ඉහළ ගියේය.

SQUID MEME දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, GAME එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +14.6125 (+59.90%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

SQUID MEME දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +24.7055 (+172.76%), කින් චලනය විය.

SQUID MEME (GAME) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් SQUID MEME මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

SQUID MEME (GAME) යනු කුමක්ද

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

MEXC වෙතින් SQUID MEME ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SQUID MEME ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GAME ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SQUID MEME ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SQUID MEME මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SQUID MEME මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SQUID MEME (GAME) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SQUID MEME (GAME) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SQUID MEME සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් SQUID MEME මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SQUID MEME (GAME) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SQUID MEMEGAME හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GAME ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

SQUID MEME (GAME) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SQUID MEME මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SQUID MEME MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GAME දේශීය මුදල් වෙත

1 SQUID MEME(GAME) සිට VND
1,026,429.7325
1 SQUID MEME(GAME) සිට AUD
A$59.678415
1 SQUID MEME(GAME) සිට GBP
28.86407
1 SQUID MEME(GAME) සිට EUR
33.154675
1 SQUID MEME(GAME) සිට USD
$39.0055
1 SQUID MEME(GAME) සිට MYR
RM164.60321
1 SQUID MEME(GAME) සිට TRY
1,633.160285
1 SQUID MEME(GAME) සිට JPY
¥5,850.825
1 SQUID MEME(GAME) සිට ARS
ARS$56,776.4058
1 SQUID MEME(GAME) සිට RUB
3,161.78583
1 SQUID MEME(GAME) සිට INR
3,433.26411
1 SQUID MEME(GAME) සිට IDR
Rp650,091.40663
1 SQUID MEME(GAME) සිට PHP
2,266.99966
1 SQUID MEME(GAME) සිට EGP
￡E.1,855.88169
1 SQUID MEME(GAME) සිට BRL
R$210.6297
1 SQUID MEME(GAME) සිට CAD
C$54.6077
1 SQUID MEME(GAME) සිට BDT
4,765.301935
1 SQUID MEME(GAME) සිට NGN
57,360.70819
1 SQUID MEME(GAME) සිට COP
$150,600.2355
1 SQUID MEME(GAME) සිට ZAR
R.677.13548
1 SQUID MEME(GAME) සිට UAH
1,632.77023
1 SQUID MEME(GAME) සිට TZS
T.Sh.96,072.496775
1 SQUID MEME(GAME) සිට VES
Bs7,840.1055
1 SQUID MEME(GAME) සිට CLP
$37,289.258
1 SQUID MEME(GAME) සිට PKR
Rs11,074.44156
1 SQUID MEME(GAME) සිට KZT
21,049.70813
1 SQUID MEME(GAME) සිට THB
฿1,273.13952
1 SQUID MEME(GAME) සිට TWD
NT$1,194.738465
1 SQUID MEME(GAME) සිට AED
د.إ143.150185
1 SQUID MEME(GAME) සිට CHF
Fr30.814345
1 SQUID MEME(GAME) සිට HKD
HK$303.072735
1 SQUID MEME(GAME) සිට AMD
֏15,024.9186
1 SQUID MEME(GAME) සිට MAD
.د.م357.680435
1 SQUID MEME(GAME) සිට MXN
$716.531035
1 SQUID MEME(GAME) සිට SAR
ريال146.270625
1 SQUID MEME(GAME) සිට ETB
Br5,784.51565
1 SQUID MEME(GAME) සිට KES
KSh5,053.162525
1 SQUID MEME(GAME) සිට JOD
د.أ27.6548995
1 SQUID MEME(GAME) සිට PLN
141.98002
1 SQUID MEME(GAME) සිට RON
лв170.06398
1 SQUID MEME(GAME) සිට SEK
kr367.821865
1 SQUID MEME(GAME) සිට BGN
лв65.139185
1 SQUID MEME(GAME) සිට HUF
Ft13,032.127605
1 SQUID MEME(GAME) සිට CZK
812.87462
1 SQUID MEME(GAME) සිට KWD
د.ك11.8966775
1 SQUID MEME(GAME) සිට ILS
128.71815
1 SQUID MEME(GAME) සිට BOB
Bs270.308115
1 SQUID MEME(GAME) සිට AZN
66.30935
1 SQUID MEME(GAME) සිට TJS
SM360.800875
1 SQUID MEME(GAME) සිට GEL
105.31485
1 SQUID MEME(GAME) සිට AOA
Kz35,752.051245
1 SQUID MEME(GAME) සිට BHD
.د.ب14.666068
1 SQUID MEME(GAME) සිට BMD
$39.0055
1 SQUID MEME(GAME) සිට DKK
kr249.6352
1 SQUID MEME(GAME) සිට HNL
L1,027.40487
1 SQUID MEME(GAME) සිට MUR
1,756.417665
1 SQUID MEME(GAME) සිට NAD
$682.206195
1 SQUID MEME(GAME) සිට NOK
kr392.39533
1 SQUID MEME(GAME) සිට NZD
$67.86957
1 SQUID MEME(GAME) සිට PAB
B/.39.0055
1 SQUID MEME(GAME) සිට PGK
K166.553485
1 SQUID MEME(GAME) සිට QAR
ر.ق142.370075
1 SQUID MEME(GAME) සිට RSD
дин.3,919.27264
1 SQUID MEME(GAME) සිට UZS
soʻm475,676.75316
1 SQUID MEME(GAME) සිට ALL
L3,233.946005
1 SQUID MEME(GAME) සිට ANG
ƒ69.819845
1 SQUID MEME(GAME) සිට AWG
ƒ70.2099
1 SQUID MEME(GAME) සිට BBD
$78.011
1 SQUID MEME(GAME) සිට BAM
KM65.139185
1 SQUID MEME(GAME) සිට BIF
Fr115,378.269
1 SQUID MEME(GAME) සිට BND
$50.317095
1 SQUID MEME(GAME) සිට BSD
$39.0055
1 SQUID MEME(GAME) සිට JMD
$6,288.076655
1 SQUID MEME(GAME) සිට KHR
157,279.927375
1 SQUID MEME(GAME) සිට KMF
Fr16,460.321
1 SQUID MEME(GAME) සිට LAK
847,945.635215
1 SQUID MEME(GAME) සිට LKR
රු11,844.800185
1 SQUID MEME(GAME) සිට MDL
L659.583005
1 SQUID MEME(GAME) සිට MGA
Ar174,131.47354
1 SQUID MEME(GAME) සිට MOP
P312.82411
1 SQUID MEME(GAME) සිට MVR
596.78415
1 SQUID MEME(GAME) සිට MWK
MK67,835.635215
1 SQUID MEME(GAME) සිට MZN
MT2,492.841505
1 SQUID MEME(GAME) සිට NPR
रु5,509.91693
1 SQUID MEME(GAME) සිට PYG
278,577.281
1 SQUID MEME(GAME) සිට RWF
Fr56,753.0025
1 SQUID MEME(GAME) සිට SBD
$321.015265
1 SQUID MEME(GAME) සිට SCR
542.566505
1 SQUID MEME(GAME) සිට SRD
$1,537.206755
1 SQUID MEME(GAME) සිට SVC
$342.078235
1 SQUID MEME(GAME) සිට SZL
L681.81614
1 SQUID MEME(GAME) සිට TMT
m136.51925
1 SQUID MEME(GAME) සිට TND
د.ت114.208104
1 SQUID MEME(GAME) සිට TTD
$265.2374
1 SQUID MEME(GAME) සිට UGX
Sh136,363.228
1 SQUID MEME(GAME) සිට XAF
Fr21,921.091
1 SQUID MEME(GAME) සිට XCD
$105.31485
1 SQUID MEME(GAME) සිට XOF
Fr21,921.091
1 SQUID MEME(GAME) සිට XPF
Fr3,978.561
1 SQUID MEME(GAME) සිට BWP
P524.23392
1 SQUID MEME(GAME) සිට BZD
$78.401055
1 SQUID MEME(GAME) සිට CVE
$3,689.9203
1 SQUID MEME(GAME) සිට DJF
Fr6,942.979
1 SQUID MEME(GAME) සිට DOP
$2,469.82826
1 SQUID MEME(GAME) සිට DZD
د.ج5,055.502855
1 SQUID MEME(GAME) සිට FJD
$88.542485
1 SQUID MEME(GAME) සිට GNF
Fr339,152.8225
1 SQUID MEME(GAME) සිට GTQ
Q299.56224
1 SQUID MEME(GAME) සිට GYD
$8,183.743955
1 SQUID MEME(GAME) සිට ISK
kr4,719.6655

SQUID MEME සම්පත්

SQUID MEME පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල SQUID MEME වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SQUID MEME පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

SQUID MEME (GAME) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GAME හි සජීවී මිල, USD වලින් 39.0055 USD වේ.
GAME සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GAME සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 39.0055 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
SQUID MEME හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GAME සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GAME හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GAME හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
GAME හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් GAME අත්කර ගති.
GAME හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් GAME අත්කර ගති.
GAME හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GAME සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 503.87K USD වේ.
මේ වසර තුලදී GAME වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GAME මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GAME මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-19 08:47:19 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-18 16:36:53කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

