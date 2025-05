Game7 (G7) යනු කුමක්ද

Game7 is pioneering a revolutionary approach to Web3 gaming as a player-led publishing platform that addresses critical industry challenges in user acquisition, distribution, and economy management. Founded by veterans from MetaMask, Activision Blizzard, and Forte Labs, Game7 has secured $60M in funding and built an ecosystem of integrated gaming products. Game7 rewards 80% of all value generated directly back to active users. This player-first model is powered by four key components: Summon (user acquisition and engagement system with 600,000 players), HyperPlay (a Web3-native game store with 750,000+ unique installs), World Builder (economic infrastructure for game developers), and the G7 Network (a gaming chain). Game7's success is evidenced by its metrics: over 1,000,000 verified gamers, 150+ integrated games, and $3,000,000+ in distributed rewards already. The platform has facilitated more than 40,000,000 player actions and partnered with major industry players: MetaMask, Mantle, Arbitrum, and Linea.

MEXC වෙතින් Game7 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Game7 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට G7 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Game7 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Game7 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Game7 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Game7,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. G7 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Game7මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Game7 මිල ඉතිහාසය

G7හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් G7හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Game7 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Game7 (G7) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Game7 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Game7 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Game7 සම්පත්

Game7 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Game7 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Game7 (G7) හි මිල කීයද? Game7 (G7)හි සජීවී මිල 0.005691 USD වේ. Game7 (G7) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Game7 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 13.09M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ G7හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.005691 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Game7 (G7) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Game7 (G7) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.30B USD වේ. Game7 (G7) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Game7 (G7) හි ඉහළම මිල 0.05 USD වේ. Game7 (G7) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Game7 (G7) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 72.52K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

