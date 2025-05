Affyn (FYN) යනු කුමක්ද

Affyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

MEXC වෙතින් Affyn ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Affyn ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FYN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Affyn ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Affyn මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Affyn මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Affyn,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FYN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Affynමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Affyn මිල ඉතිහාසය

FYNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FYNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Affyn මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Affyn (FYN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Affyn මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Affyn MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FYN දේශීය මුදල් වෙත

1FYN සිට VNDවෙත ₫ 41.53842 1FYN සිට AUDවෙත A$ 0.0025272 1FYN සිට GBPවෙත £ 0.001215 1FYN සිට EURවෙත € 0.0014418 1FYN සිට USDවෙත $ 0.00162 1FYN සිට MYRවෙත RM 0.0069336 1FYN සිට TRYවෙත ₺ 0.062694 1FYN සිට JPYවෙත ¥ 0.2364552 1FYN සිට RUBවෙත ₽ 0.1304748 1FYN සිට INRවෙත ₹ 0.1384938 1FYN සිට IDRවෙත Rp 26.5573728 1FYN සිට KRWවෙත ₩ 2.265732 1FYN සිට PHPවෙත ₱ 0.0903312 1FYN සිට EGPවෙත £E. 0.0812268 1FYN සිට BRLවෙත R$ 0.0091206 1FYN සිට CADවෙත C$ 0.0022518 1FYN සිට BDTවෙත ৳ 0.1964574 1FYN සිට NGNවෙත ₦ 2.592 1FYN සිට UAHවෙත ₴ 0.0671652 1FYN සිට VESවෙත Bs 0.14904 1FYN සිට PKRවෙත Rs 0.4551714 1FYN සිට KZTවෙත ₸ 0.8269452 1FYN සිට THBවෙත ฿ 0.0539784 1FYN සිට TWDවෙත NT$ 0.0489078 1FYN සිට AEDවෙත د.إ 0.0059454 1FYN සිට CHFවෙත Fr 0.0013446 1FYN සිට HKDවෙත HK$ 0.012636 1FYN සිට MADවෙත .د.م 0.0151146 1FYN සිට MXNවෙත $ 0.0313632

Affyn සම්පත්

Affyn පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Affyn පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Affyn (FYN) හි මිල කීයද? Affyn (FYN)හි සජීවී මිල 0.00162 USD වේ. Affyn (FYN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Affyn හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 411.53K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FYNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00162 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Affyn (FYN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Affyn (FYN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 254.03M USD වේ. Affyn (FYN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Affyn (FYN) හි ඉහළම මිල 0.19441 USD වේ. Affyn (FYN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Affyn (FYN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 16.57K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.