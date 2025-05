FUND (FUND) යනු කුමක්ද

Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND’s supply starts at 0. It’s purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles.

MEXC වෙතින් FUND ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ FUND ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FUND ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ FUND ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ FUND මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

FUND මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ FUND,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FUND හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ FUNDමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

FUND මිල ඉතිහාසය

FUNDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FUNDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ FUND මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FUND (FUND) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FUND මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් FUND MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FUND දේශීය මුදල් වෙත

1FUND සිට VNDවෙත ₫ 854.35812 1FUND සිට AUDවෙත A$ 0.0519792 1FUND සිට GBPවෙත £ 0.02499 1FUND සිට EURවෙත € 0.0296548 1FUND සිට USDවෙත $ 0.03332 1FUND සිට MYRවෙත RM 0.1426096 1FUND සිට TRYවෙත ₺ 1.289484 1FUND සිට JPYවෙත ¥ 4.8633872 1FUND සිට RUBවෙත ₽ 2.6835928 1FUND සිට INRවෙත ₹ 2.8485268 1FUND සිට IDRවෙත Rp 546.2294208 1FUND සිට KRWවෙත ₩ 46.601352 1FUND සිට PHPවෙත ₱ 1.8579232 1FUND සිට EGPවෙත £E. 1.6706648 1FUND සිට BRLවෙත R$ 0.1875916 1FUND සිට CADවෙත C$ 0.0463148 1FUND සිට BDTවෙත ৳ 4.0407164 1FUND සිට NGNවෙත ₦ 53.312 1FUND සිට UAHවෙත ₴ 1.3814472 1FUND සිට VESවෙත Bs 3.06544 1FUND සිට PKRවෙත Rs 9.3619204 1FUND සිට KZTවෙත ₸ 17.0085272 1FUND සිට THBවෙත ฿ 1.1102224 1FUND සිට TWDවෙත NT$ 1.0059308 1FUND සිට AEDවෙත د.إ 0.1222844 1FUND සිට CHFවෙත Fr 0.0276556 1FUND සිට HKDවෙත HK$ 0.259896 1FUND සිට MADවෙත .د.م 0.3108756 1FUND සිට MXNවෙත $ 0.6450752

FUND සම්පත්

FUND පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FUND පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද FUND (FUND) හි මිල කීයද? FUND (FUND)හි සජීවී මිල 0.03332 USD වේ. FUND (FUND) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? FUND හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FUNDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03332 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. FUND (FUND) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? FUND (FUND) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. FUND (FUND) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, FUND (FUND) හි ඉහළම මිල 0.73 USD වේ. FUND (FUND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? FUND (FUND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 81.91 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.