හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී FreeStyle Classic සඳහා අද මිල 0.05634 USD කි. FST සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FST මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී FreeStyle Classic සඳහා අද මිල 0.05634 USD කි. FST සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FST මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FST ගැන වැඩි විස්තර

FST මිල තොරතුරු

FST යනු කුමක්ද

FST නිල වෙබ් අඩවිය

FST ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FST මිල පුරෝකථනය

FST ඉතිහාසය

FST මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

FST-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

FST තත්කාල ගනුදෙනු

FST USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

FreeStyle Classic ලාංඡනය

FreeStyle Classic මිල(FST)

1 FST සිට USD සජීවී මිල:

$0.05634
$0.05634$0.05634
-1.77%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:50:43 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.05617
$ 0.05617$ 0.05617
පැය 24 පහළ
$ 0.05798
$ 0.05798$ 0.05798
24H ඉහළ

$ 0.05617
$ 0.05617$ 0.05617

$ 0.05798
$ 0.05798$ 0.05798

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

+0.07%

-1.77%

-4.51%

-4.51%

FreeStyle Classic (FST) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.05634. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.05617 ක අවම අගයක් සහ $ 0.05798 ක උපරිම අගයක් අතර FST වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FSTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.16619478956911515 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.025653004858575232 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FST පසුගිය පැය තුල, +0.07% කින්, පැය 24 තුල, -1.77% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -4.51% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

FreeStyle Classic (FST) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1405

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

$ 55.80K
$ 55.80K$ 55.80K

$ 56.34M
$ 56.34M$ 56.34M

82.00M
82.00M 82.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.20%

BSC

FreeStyle Classic හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.62M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 55.80K වේ. මුළු සැපයුම 82.00M සමඟින් FST හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 56.34M කි.

FreeStyle Classic (FST) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා FreeStyle Classicහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0010152-1.77%
දින 30 යි$ -0.09819-63.55%
දින 60 යි$ -0.01462-20.61%
දින 90 යි$ +0.04634+463.40%
FreeStyle Classic අද මිල වෙනස

අද, FST එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0010152 (-1.77%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

FreeStyle Classic දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.09819 (-63.55%) කින් ඉහළ ගියේය.

FreeStyle Classic දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, FST එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.01462 (-20.61%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

FreeStyle Classic දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.04634 (+463.40%), කින් චලනය විය.

FreeStyle Classic (FST) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් FreeStyle Classic මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

FreeStyle Classic (FST) යනු කුමක්ද

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

MEXC වෙතින් FreeStyle Classic ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ FreeStyle Classic ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FST ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ FreeStyle Classic ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ FreeStyle Classic මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

FreeStyle Classic මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ FreeStyle Classic (FST) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ FreeStyle Classic (FST) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? FreeStyle Classic සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් FreeStyle Classic මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FreeStyle Classic (FST) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FreeStyle ClassicFST හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FST ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

FreeStyle Classic (FST) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FreeStyle Classic මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් FreeStyle Classic MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FST දේශීය මුදල් වෙත

1 FreeStyle Classic(FST) සිට VND
1,482.5871
1 FreeStyle Classic(FST) සිට AUD
A$0.0867636
1 FreeStyle Classic(FST) සිට GBP
0.0428184
1 FreeStyle Classic(FST) සිට EUR
0.0484524
1 FreeStyle Classic(FST) සිට USD
$0.05634
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MYR
RM0.2349378
1 FreeStyle Classic(FST) සිට TRY
2.377548
1 FreeStyle Classic(FST) සිට JPY
¥8.62002
1 FreeStyle Classic(FST) සිට ARS
ARS$81.7701858
1 FreeStyle Classic(FST) සිට RUB
4.5770616
1 FreeStyle Classic(FST) සිට INR
4.997358
1 FreeStyle Classic(FST) සිට IDR
Rp938.9996244
1 FreeStyle Classic(FST) සිට PHP
3.3319476
1 FreeStyle Classic(FST) සිට EGP
￡E.2.664882
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BRL
R$0.301419
1 FreeStyle Classic(FST) සිට CAD
C$0.0794394
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BDT
6.8644656
1 FreeStyle Classic(FST) සිට NGN
80.9481852
1 FreeStyle Classic(FST) සිට COP
$215.8616394
1 FreeStyle Classic(FST) සිට ZAR
R.0.9791892
1 FreeStyle Classic(FST) සිට UAH
2.3668434
1 FreeStyle Classic(FST) සිට TZS
T.Sh.138.42738
1 FreeStyle Classic(FST) සිට VES
Bs12.84552
1 FreeStyle Classic(FST) සිට CLP
$53.12862
1 FreeStyle Classic(FST) සිට PKR
Rs15.8208354
1 FreeStyle Classic(FST) සිට KZT
29.6055432
1 FreeStyle Classic(FST) සිට THB
฿1.8237258
1 FreeStyle Classic(FST) සිට TWD
NT$1.7442864
1 FreeStyle Classic(FST) සිට AED
د.إ0.2067678
1 FreeStyle Classic(FST) සිට CHF
Fr0.045072
1 FreeStyle Classic(FST) සිට HKD
HK$0.4377618
1 FreeStyle Classic(FST) සිට AMD
֏21.544416
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MAD
.د.م0.5256522
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MXN
$1.0456704
1 FreeStyle Classic(FST) සිට SAR
ريال0.211275
1 FreeStyle Classic(FST) සිට ETB
Br8.6701626
1 FreeStyle Classic(FST) සිට KES
KSh7.2785646
1 FreeStyle Classic(FST) සිට JOD
د.أ0.03994506
1 FreeStyle Classic(FST) සිට PLN
0.2073312
1 FreeStyle Classic(FST) සිට RON
лв0.247896
1 FreeStyle Classic(FST) සිට SEK
kr0.5397372
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BGN
лв0.0952146
1 FreeStyle Classic(FST) සිට HUF
Ft18.8677026
1 FreeStyle Classic(FST) සිට CZK
1.188774
1 FreeStyle Classic(FST) සිට KWD
د.ك0.01724004
1 FreeStyle Classic(FST) සිට ILS
0.1842318
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BOB
Bs0.388746
1 FreeStyle Classic(FST) සිට AZN
0.095778
1 FreeStyle Classic(FST) සිට TJS
SM0.5194548
1 FreeStyle Classic(FST) සිට GEL
0.1526814
1 FreeStyle Classic(FST) සිට AOA
Kz51.6406806
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BHD
.د.ب0.02124018
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BMD
$0.05634
1 FreeStyle Classic(FST) සිට DKK
kr0.3645198
1 FreeStyle Classic(FST) සිට HNL
L1.4839956
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MUR
2.586006
1 FreeStyle Classic(FST) සිට NAD
$0.977499
1 FreeStyle Classic(FST) සිට NOK
kr0.574668
1 FreeStyle Classic(FST) සිට NZD
$0.0997218
1 FreeStyle Classic(FST) සිට PAB
B/.0.05634
1 FreeStyle Classic(FST) සිට PGK
K0.236628
1 FreeStyle Classic(FST) සිට QAR
ر.ق0.2050776
1 FreeStyle Classic(FST) සිට RSD
дин.5.7235806
1 FreeStyle Classic(FST) සිට UZS
soʻm670.7141784
1 FreeStyle Classic(FST) සිට ALL
L4.718475
1 FreeStyle Classic(FST) සිට ANG
ƒ0.1008486
1 FreeStyle Classic(FST) සිට AWG
ƒ0.101412
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BBD
$0.11268
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BAM
KM0.0952146
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BIF
Fr165.69594
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BND
$0.073242
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BSD
$0.05634
1 FreeStyle Classic(FST) සිට JMD
$9.022851
1 FreeStyle Classic(FST) සිට KHR
227.176965
1 FreeStyle Classic(FST) සිට KMF
Fr23.6628
1 FreeStyle Classic(FST) සිට LAK
1,224.7825842
1 FreeStyle Classic(FST) සිට LKR
රු17.15553
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MDL
L0.9628506
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MGA
Ar253.78353
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MOP
P0.4501566
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MVR
0.867636
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MWK
MK97.473834
1 FreeStyle Classic(FST) සිට MZN
MT3.602943
1 FreeStyle Classic(FST) සිට NPR
रु7.983378
1 FreeStyle Classic(FST) සිට PYG
399.56328
1 FreeStyle Classic(FST) සිට RWF
Fr81.63666
1 FreeStyle Classic(FST) සිට SBD
$0.4636782
1 FreeStyle Classic(FST) සිට SCR
0.8372124
1 FreeStyle Classic(FST) සිට SRD
$2.16909
1 FreeStyle Classic(FST) සිට SVC
$0.4918482
1 FreeStyle Classic(FST) සිට SZL
L0.9763722
1 FreeStyle Classic(FST) සිට TMT
m0.1977534
1 FreeStyle Classic(FST) සිට TND
د.ت0.166203
1 FreeStyle Classic(FST) සිට TTD
$0.3808584
1 FreeStyle Classic(FST) සිට UGX
Sh196.96464
1 FreeStyle Classic(FST) සිට XAF
Fr32.00112
1 FreeStyle Classic(FST) සිට XCD
$0.152118
1 FreeStyle Classic(FST) සිට XOF
Fr32.00112
1 FreeStyle Classic(FST) සිට XPF
Fr5.80302
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BWP
P0.7566462
1 FreeStyle Classic(FST) සිට BZD
$0.11268
1 FreeStyle Classic(FST) සිට CVE
$5.3996256
1 FreeStyle Classic(FST) සිට DJF
Fr9.97218
1 FreeStyle Classic(FST) සිට DOP
$3.6232254
1 FreeStyle Classic(FST) සිට DZD
د.ج7.3512432
1 FreeStyle Classic(FST) සිට FJD
$0.1284552
1 FreeStyle Classic(FST) සිට GNF
Fr489.8763
1 FreeStyle Classic(FST) සිට GTQ
Q0.4315644
1 FreeStyle Classic(FST) සිට GYD
$11.7840744
1 FreeStyle Classic(FST) සිට ISK
kr7.09884

FreeStyle Classic සම්පත්

FreeStyle Classic පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල FreeStyle Classic වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FreeStyle Classic පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

FreeStyle Classic (FST) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FST හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.05634 USD වේ.
FST සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FST සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.05634 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
FreeStyle Classic හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FST සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.62M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FST හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FST හි සංසරණ සැපයුම 82.00M USD වේ.
FST හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.16619478956911515 USD ක ATH මිලක් FST අත්කර ගති.
FST හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.025653004858575232 USD ක ATL මිලක් FST අත්කර ගති.
FST හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FST සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 55.80K USD වේ.
මේ වසර තුලදී FST වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FST මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FST මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:50:43 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

FST-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.05634 USD

FST වෙළඳාම

FST/USDT
$0.05634
$0.05634$0.05634
-1.72%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,303.69
$102,303.69$102,303.69

+0.29%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,357.30
$3,357.30$3,357.30

+1.73%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.66
$157.66$157.66

+1.11%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1126
$1.1126$1.1126

+29.67%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,303.69
$102,303.69$102,303.69

+0.29%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,357.30
$3,357.30$3,357.30

+1.73%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.66
$157.66$157.66

+1.11%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2304
$2.2304$2.2304

-0.18%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012200
$0.012200$0.012200

+205.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008999
$0.008999$0.008999

+799.90%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.381
$4.381$4.381

+338.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007820
$0.007820$0.007820

+266.44%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$13.3877
$13.3877$13.3877

+119.11%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1117
$0.1117$0.1117

+123.40%