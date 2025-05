Fusion (FSN) යනු කුමක්ද

Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.

MEXC වෙතින් Fusion ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Fusion ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FSN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Fusion ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Fusion මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Fusion මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Fusion,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FSN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fusionමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Fusion මිල ඉතිහාසය

FSNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FSNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fusion මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Fusion (FSN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Fusion මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Fusion MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1FSN සිට VNDවෙත ₫ 443.84571 1FSN සිට AUDවෙත A$ 0.0268305 1FSN සිට GBPවෙත £ 0.0129825 1FSN සිට EURවෙත € 0.0154059 1FSN සිට USDවෙත $ 0.01731 1FSN සිට MYRවෙත RM 0.0740868 1FSN සිට TRYවෙත ₺ 0.6711087 1FSN සිට JPYවෙත ¥ 2.5284717 1FSN සිට RUBවෙත ₽ 1.3912047 1FSN සිට INRවෙත ₹ 1.4829477 1FSN සිට IDRවෙත Rp 288.4998846 1FSN සිට KRWවෙත ₩ 24.1758384 1FSN සිට PHPවෙත ₱ 0.9657249 1FSN සිට EGPවෙත £E. 0.8725971 1FSN සිට BRLවෙත R$ 0.0974553 1FSN සිට CADවෙත C$ 0.0240609 1FSN සිට BDTවෙත ৳ 2.0991837 1FSN සිට NGNවෙත ₦ 27.696 1FSN සිට UAHවෙත ₴ 0.7176726 1FSN සිට VESවෙත Bs 1.59252 1FSN සිට PKRවෙත Rs 4.8635907 1FSN සිට KZTවෙත ₸ 8.8360626 1FSN සිට THBවෙත ฿ 0.578154 1FSN සිට TWDවෙත NT$ 0.522762 1FSN සිට AEDවෙත د.إ 0.0635277 1FSN සිට CHFවෙත Fr 0.0145404 1FSN සිට HKDවෙත HK$ 0.135018 1FSN සිට MADවෙත .د.م 0.1615023 1FSN සිට MXNවෙත $ 0.3356409

Fusion සම්පත්

Fusion පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Fusion පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Fusion (FSN) හි මිල කීයද? Fusion (FSN)හි සජීවී මිල 0.01731 USD වේ. Fusion (FSN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Fusion හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.35M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FSNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01731 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Fusion (FSN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Fusion (FSN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 77.95M USD වේ. Fusion (FSN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Fusion (FSN) හි ඉහළම මිල 2.7584 USD වේ. Fusion (FSN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Fusion (FSN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 61.28K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

