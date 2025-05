FreeRossDAO (FREE) යනු කුමක්ද

FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.

MEXC වෙතින් FreeRossDAO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ FreeRossDAO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FREE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ FreeRossDAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ FreeRossDAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

FreeRossDAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ FreeRossDAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FREE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ FreeRossDAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

FreeRossDAO මිල ඉතිහාසය

FREEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FREEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ FreeRossDAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FreeRossDAO (FREE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FreeRossDAO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් FreeRossDAO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FREE දේශීය මුදල් වෙත

1FREE සිට VNDවෙත ₫ 1.87384428 1FREE සිට AUDවෙත A$ 0.000113274 1FREE සිට GBPවෙත £ 0.00005481 1FREE සිට EURවෙත € 0.0000650412 1FREE සිට USDවෙත $ 0.00007308 1FREE සිට MYRවෙත RM 0.0003127824 1FREE සිට TRYවෙත ₺ 0.0028333116 1FREE සිට JPYවෙත ¥ 0.0106747956 1FREE සිට RUBවෙත ₽ 0.0058734396 1FREE සිට INRවෙත ₹ 0.0062607636 1FREE සිට IDRවෙත Rp 1.2179995128 1FREE සිට KRWවෙත ₩ 0.1020664512 1FREE සිට PHPවෙත ₱ 0.0040771332 1FREE සිට EGPවෙත £E. 0.0036839628 1FREE සිට BRLවෙත R$ 0.0004114404 1FREE සිට CADවෙත C$ 0.0001015812 1FREE සිට BDTවෙත ৳ 0.0088624116 1FREE සිට NGNවෙත ₦ 0.116928 1FREE සිට UAHවෙත ₴ 0.0030298968 1FREE සිට VESවෙත Bs 0.00672336 1FREE සිට PKRවෙත Rs 0.0205332876 1FREE සිට KZTවෙත ₸ 0.0373044168 1FREE සිට THBවෙත ฿ 0.002440872 1FREE සිට TWDවෙත NT$ 0.002207016 1FREE සිට AEDවෙත د.إ 0.0002682036 1FREE සිට CHFවෙත Fr 0.0000613872 1FREE සිට HKDවෙත HK$ 0.000570024 1FREE සිට MADවෙත .د.م 0.0006818364 1FREE සිට MXNවෙත $ 0.0014170212

FreeRossDAO සම්පත්

FreeRossDAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FreeRossDAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද FreeRossDAO (FREE) හි මිල කීයද? FreeRossDAO (FREE)හි සජීවී මිල 0.00007308 USD වේ. FreeRossDAO (FREE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? FreeRossDAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FREEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00007308 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. FreeRossDAO (FREE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? FreeRossDAO (FREE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. FreeRossDAO (FREE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, FreeRossDAO (FREE) හි ඉහළම මිල 0.01548 USD වේ. FreeRossDAO (FREE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? FreeRossDAO (FREE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.30K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.