AmpleforthGovernance (FORTH) යනු කුමක්ද

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

AmpleforthGovernance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AmpleforthGovernance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FORTH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AmpleforthGovernanceමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AmpleforthGovernance මිල ඉතිහාසය

FORTHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FORTHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AmpleforthGovernance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AmpleforthGovernance (FORTH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AmpleforthGovernance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AmpleforthGovernance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FORTH දේශීය මුදල් වෙත

AmpleforthGovernance සම්පත්

AmpleforthGovernance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AmpleforthGovernance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AmpleforthGovernance (FORTH) හි මිල කීයද? AmpleforthGovernance (FORTH)හි සජීවී මිල 2.859 USD වේ. AmpleforthGovernance (FORTH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AmpleforthGovernance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 41.01M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FORTHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 2.859 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AmpleforthGovernance (FORTH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AmpleforthGovernance (FORTH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 14.34M USD වේ. AmpleforthGovernance (FORTH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AmpleforthGovernance (FORTH) හි ඉහළම මිල 60 USD වේ. AmpleforthGovernance (FORTH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AmpleforthGovernance (FORTH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 366.21K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

