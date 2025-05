Forta (FORT) යනු කුමක්ද

Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

MEXC වෙතින් Forta ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Forta ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FORT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Forta ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Forta මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Forta මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Forta,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FORT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fortaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Forta මිල ඉතිහාසය

FORTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FORTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Forta මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Forta (FORT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Forta මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Forta MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FORT දේශීය මුදල් වෙත

1FORT සිට VNDවෙත ₫ 2,016.40824 1FORT සිට AUDවෙත A$ 0.121892 1FORT සිට GBPවෙත £ 0.05898 1FORT සිට EURවෙත € 0.0699896 1FORT සිට USDවෙත $ 0.07864 1FORT සිට MYRවෙත RM 0.3365792 1FORT සිට TRYවෙත ₺ 3.0488728 1FORT සිට JPYවෙත ¥ 11.4869448 1FORT සිට RUBවෙත ₽ 6.3202968 1FORT සිට INRවෙත ₹ 6.7370888 1FORT සිට IDRවෙත Rp 1,310.6661424 1FORT සිට KRWවෙත ₩ 109.8317696 1FORT සිට PHPවෙත ₱ 4.3873256 1FORT සිට EGPවෙත £E. 3.9642424 1FORT සිට BRLවෙත R$ 0.4427432 1FORT සිට CADවෙත C$ 0.1093096 1FORT සිට BDTවෙත ৳ 9.5366728 1FORT සිට NGNවෙත ₦ 125.824 1FORT සිට UAHවෙත ₴ 3.2604144 1FORT සිට VESවෙත Bs 7.23488 1FORT සිට PKRවෙත Rs 22.0954808 1FORT සිට KZTවෙත ₸ 40.1425744 1FORT සිට THBවෙත ฿ 2.626576 1FORT සිට TWDවෙත NT$ 2.374928 1FORT සිට AEDවෙත د.إ 0.2886088 1FORT සිට CHFවෙත Fr 0.0660576 1FORT සිට HKDවෙත HK$ 0.613392 1FORT සිට MADවෙත .د.م 0.7337112 1FORT සිට MXNවෙත $ 1.5248296

Forta සම්පත්

Forta පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Forta පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Forta (FORT) හි මිල කීයද? Forta (FORT)හි සජීවී මිල 0.07864 USD වේ. Forta (FORT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Forta හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 44.96M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FORTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.07864 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Forta (FORT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Forta (FORT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 571.69M USD වේ. Forta (FORT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Forta (FORT) හි ඉහළම මිල 0.7333 USD වේ. Forta (FORT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Forta (FORT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.71K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.