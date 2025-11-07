හුවමාරුවDEX+
සජීවී Fellaz සඳහා අද මිල 0.26959 USD කි. FLZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FLZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Fellaz ලාංඡනය

Fellaz මිල(FLZ)

1 FLZ සිට USD සජීවී මිල:

$0.26959
+2.21%1D
USD
Fellaz (FLZ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:41:32 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.25712
පැය 24 පහළ
$ 0.27233
24H ඉහළ

$ 0.25712
$ 0.27233
$ 7.031902618598005
$ 0.08700985391066055
+1.13%

+2.21%

+1.33%

+1.33%

Fellaz (FLZ) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.26959. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.25712 ක අවම අගයක් සහ $ 0.27233 ක උපරිම අගයක් අතර FLZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FLZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 7.031902618598005 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.08700985391066055 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FLZ පසුගිය පැය තුල, +1.13% කින්, පැය 24 තුල, +2.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +1.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Fellaz (FLZ) වෙළඳපල තොරතුරු

No.266

$ 127.21M
$ 48.10K
$ 539.18M
471.87M
2,000,000,000
2,000,000,000
23.59%

ETH

Fellaz හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 127.21M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 48.10K වේ. මුළු සැපයුම 471.87M සමඟින් FLZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 539.18M කි.

Fellaz (FLZ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Fellazහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0058291+2.21%
දින 30 යි$ -0.04243-13.60%
දින 60 යි$ +0.07981+42.05%
දින 90 යි$ -0.76341-73.91%
Fellaz අද මිල වෙනස

අද, FLZ එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0058291 (+2.21%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Fellaz දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.04243 (-13.60%) කින් ඉහළ ගියේය.

Fellaz දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, FLZ එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.07981 (+42.05%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Fellaz දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.76341 (-73.91%), කින් චලනය විය.

Fellaz (FLZ) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Fellaz මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Fellaz (FLZ) යනු කුමක්ද

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

MEXC වෙතින් Fellaz ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Fellaz ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FLZ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Fellaz ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Fellaz මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Fellaz මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Fellaz (FLZ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Fellaz (FLZ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Fellaz සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Fellaz මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Fellaz (FLZ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FellazFLZ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FLZ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Fellaz (FLZ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Fellaz මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Fellaz MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FLZ දේශීය මුදල් වෙත

1 Fellaz(FLZ) සිට VND
7,094.26085
1 Fellaz(FLZ) සිට AUD
A$0.4151686
1 Fellaz(FLZ) සිට GBP
0.2048884
1 Fellaz(FLZ) සිට EUR
0.2318474
1 Fellaz(FLZ) සිට USD
$0.26959
1 Fellaz(FLZ) සිට MYR
RM1.1241903
1 Fellaz(FLZ) සිට TRY
11.376698
1 Fellaz(FLZ) සිට JPY
¥41.24727
1 Fellaz(FLZ) සිට ARS
ARS$391.2748383
1 Fellaz(FLZ) සිට RUB
21.9014916
1 Fellaz(FLZ) සිට INR
23.912633
1 Fellaz(FLZ) සිට IDR
Rp4,493.1648694
1 Fellaz(FLZ) සිට PHP
15.9435526
1 Fellaz(FLZ) සිට EGP
￡E.12.751607
1 Fellaz(FLZ) සිට BRL
R$1.4423065
1 Fellaz(FLZ) සිට CAD
C$0.3801219
1 Fellaz(FLZ) සිට BDT
32.8468456
1 Fellaz(FLZ) සිට NGN
387.3415202
1 Fellaz(FLZ) සිට COP
$1,032.9098219
1 Fellaz(FLZ) සිට ZAR
R.4.6854742
1 Fellaz(FLZ) සිට UAH
11.3254759
1 Fellaz(FLZ) සිට TZS
T.Sh.662.38263
1 Fellaz(FLZ) සිට VES
Bs61.46652
1 Fellaz(FLZ) සිට CLP
$254.22337
1 Fellaz(FLZ) සිට PKR
Rs75.7035679
1 Fellaz(FLZ) සිට KZT
141.6641532
1 Fellaz(FLZ) සිට THB
฿8.7266283
1 Fellaz(FLZ) සිට TWD
NT$8.3465064
1 Fellaz(FLZ) සිට AED
د.إ0.9893953
1 Fellaz(FLZ) සිට CHF
Fr0.215672
1 Fellaz(FLZ) සිට HKD
HK$2.0947143
1 Fellaz(FLZ) සිට AMD
֏103.091216
1 Fellaz(FLZ) සිට MAD
.د.م2.5152747
1 Fellaz(FLZ) සිට MXN
$5.0062863
1 Fellaz(FLZ) සිට SAR
ريال1.0109625
1 Fellaz(FLZ) සිට ETB
Br41.4872051
1 Fellaz(FLZ) සිට KES
KSh34.8283321
1 Fellaz(FLZ) සිට JOD
د.أ0.19113931
1 Fellaz(FLZ) සිට PLN
0.9920912
1 Fellaz(FLZ) සිට RON
лв1.186196
1 Fellaz(FLZ) සිට SEK
kr2.5826722
1 Fellaz(FLZ) සිට BGN
лв0.4556071
1 Fellaz(FLZ) සිට HUF
Ft90.2533402
1 Fellaz(FLZ) සිට CZK
5.688349
1 Fellaz(FLZ) සිට KWD
د.ك0.08249454
1 Fellaz(FLZ) සිට ILS
0.8815593
1 Fellaz(FLZ) සිට BOB
Bs1.860171
1 Fellaz(FLZ) සිට AZN
0.458303
1 Fellaz(FLZ) සිට TJS
SM2.4856198
1 Fellaz(FLZ) සිට GEL
0.7305889
1 Fellaz(FLZ) සිට AOA
Kz247.1034981
1 Fellaz(FLZ) සිට BHD
.د.ب0.10163543
1 Fellaz(FLZ) සිට BMD
$0.26959
1 Fellaz(FLZ) සිට DKK
kr1.7442473
1 Fellaz(FLZ) සිට HNL
L7.1010006
1 Fellaz(FLZ) සිට MUR
12.374181
1 Fellaz(FLZ) සිට NAD
$4.6773865
1 Fellaz(FLZ) සිට NOK
kr2.7525139
1 Fellaz(FLZ) සිට NZD
$0.4771743
1 Fellaz(FLZ) සිට PAB
B/.0.26959
1 Fellaz(FLZ) සිට PGK
K1.132278
1 Fellaz(FLZ) සිට QAR
ر.ق0.9813076
1 Fellaz(FLZ) සිට RSD
дин.27.390344
1 Fellaz(FLZ) සිට UZS
soʻm3,209.4042484
1 Fellaz(FLZ) සිට ALL
L22.5781625
1 Fellaz(FLZ) සිට ANG
ƒ0.4825661
1 Fellaz(FLZ) සිට AWG
ƒ0.485262
1 Fellaz(FLZ) සිට BBD
$0.53918
1 Fellaz(FLZ) සිට BAM
KM0.4556071
1 Fellaz(FLZ) සිට BIF
Fr792.86419
1 Fellaz(FLZ) සිට BND
$0.350467
1 Fellaz(FLZ) සිට BSD
$0.26959
1 Fellaz(FLZ) සිට JMD
$43.1748385
1 Fellaz(FLZ) සිට KHR
1,087.0542775
1 Fellaz(FLZ) සිට KMF
Fr113.2278
1 Fellaz(FLZ) සිට LAK
5,860.6520567
1 Fellaz(FLZ) සිට LKR
රු82.090155
1 Fellaz(FLZ) සිට MDL
L4.6072931
1 Fellaz(FLZ) සිට MGA
Ar1,214.368155
1 Fellaz(FLZ) සිට MOP
P2.1540241
1 Fellaz(FLZ) සිට MVR
4.151686
1 Fellaz(FLZ) සිට MWK
MK466.417659
1 Fellaz(FLZ) සිට MZN
MT17.2402805
1 Fellaz(FLZ) සිට NPR
रु38.200903
1 Fellaz(FLZ) සිට PYG
1,911.93228
1 Fellaz(FLZ) සිට RWF
Fr390.63591
1 Fellaz(FLZ) සිට SBD
$2.2187257
1 Fellaz(FLZ) සිට SCR
4.0061074
1 Fellaz(FLZ) සිට SRD
$10.379215
1 Fellaz(FLZ) සිට SVC
$2.3535207
1 Fellaz(FLZ) සිට SZL
L4.6719947
1 Fellaz(FLZ) සිට TMT
m0.9462609
1 Fellaz(FLZ) සිට TND
د.ت0.7952905
1 Fellaz(FLZ) සිට TTD
$1.8224284
1 Fellaz(FLZ) සිට UGX
Sh942.48664
1 Fellaz(FLZ) සිට XAF
Fr153.12712
1 Fellaz(FLZ) සිට XCD
$0.727893
1 Fellaz(FLZ) සිට XOF
Fr153.12712
1 Fellaz(FLZ) සිට XPF
Fr27.76777
1 Fellaz(FLZ) සිට BWP
P3.6205937
1 Fellaz(FLZ) සිට BZD
$0.53918
1 Fellaz(FLZ) සිට CVE
$25.8375056
1 Fellaz(FLZ) සිට DJF
Fr47.71743
1 Fellaz(FLZ) සිට DOP
$17.3373329
1 Fellaz(FLZ) සිට DZD
د.ج35.1707114
1 Fellaz(FLZ) සිට FJD
$0.6146652
1 Fellaz(FLZ) සිට GNF
Fr2,344.08505
1 Fellaz(FLZ) සිට GTQ
Q2.0650594
1 Fellaz(FLZ) සිට GYD
$56.3874444
1 Fellaz(FLZ) සිට ISK
kr33.96834

Fellaz සම්පත්

Fellaz පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Fellaz වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Fellaz පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Fellaz (FLZ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FLZ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.26959 USD වේ.
FLZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FLZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.26959 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Fellaz හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FLZ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 127.21M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FLZ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FLZ හි සංසරණ සැපයුම 471.87M USD වේ.
FLZ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
7.031902618598005 USD ක ATH මිලක් FLZ අත්කර ගති.
FLZ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.08700985391066055 USD ක ATL මිලක් FLZ අත්කර ගති.
FLZ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FLZ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 48.10K USD වේ.
මේ වසර තුලදී FLZ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FLZ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FLZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:41:32 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

