Instadapp (FLUID) යනු කුමක්ද

Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.

MEXC වෙතින් Instadapp ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Instadapp ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FLUID ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Instadapp ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Instadapp මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Instadapp මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Instadapp,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FLUID හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Instadappමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Instadapp මිල ඉතිහාසය

FLUIDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FLUIDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Instadapp මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Instadapp (FLUID) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Instadapp මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Instadapp MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FLUID දේශීය මුදල් වෙත

1FLUID සිට VNDවෙත ₫ 113,228.0919 1FLUID සිට AUDවෙත A$ 6.844645 1FLUID සිට GBPවෙත £ 3.311925 1FLUID සිට EURවෙත € 3.930151 1FLUID සිට USDවෙත $ 4.4159 1FLUID සිට MYRවෙත RM 18.900052 1FLUID සිට TRYවෙත ₺ 171.204443 1FLUID සිට JPYවෙත ¥ 645.030513 1FLUID සිට RUBවෙත ₽ 354.905883 1FLUID සිට INRවෙත ₹ 378.310153 1FLUID සිට IDRවෙත Rp 73,598.303894 1FLUID සිට KRWවෙත ₩ 6,176.07774 1FLUID සිට PHPවෙත ₱ 246.363061 1FLUID සිට EGPවෙත £E. 222.605519 1FLUID සිට BRLවෙත R$ 24.861517 1FLUID සිට CADවෙත C$ 6.138101 1FLUID සිට BDTවෙත ৳ 535.516193 1FLUID සිට NGNවෙත ₦ 7,065.44 1FLUID සිට UAHවෙත ₴ 183.083214 1FLUID සිට VESවෙත Bs 406.2628 1FLUID සිට PKRවෙත Rs 1,240.735423 1FLUID සිට KZTවෙත ₸ 2,254.140314 1FLUID සිට THBවෙත ฿ 147.49106 1FLUID සිට TWDවෙත NT$ 133.36018 1FLUID සිට AEDවෙත د.إ 16.206353 1FLUID සිට CHFවෙත Fr 3.709356 1FLUID සිට HKDවෙත HK$ 34.44402 1FLUID සිට MADවෙත .د.م 41.200347 1FLUID සිට MXNවෙත $ 85.624301

Instadapp සම්පත්

Instadapp පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Instadapp පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Instadapp (FLUID) හි මිල කීයද? Instadapp (FLUID)හි සජීවී මිල 4.4159 USD වේ. Instadapp (FLUID) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Instadapp හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FLUIDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 4.4159 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Instadapp (FLUID) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Instadapp (FLUID) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Instadapp (FLUID) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Instadapp (FLUID) හි ඉහළම මිල 90 USD වේ. Instadapp (FLUID) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Instadapp (FLUID) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 17.21K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.