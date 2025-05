Flare (FLR) යනු කුමක්ද

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

Flare මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Flare,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FLR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Flareමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Flare මිල ඉතිහාසය

FLRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FLRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Flare මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Flare (FLR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FLR දේශීය මුදල් වෙත

Flare සම්පත්

Flare පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Flare පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Flare (FLR) හි මිල කීයද? Flare (FLR)හි සජීවී මිල 0.01987 USD වේ. Flare (FLR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Flare හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.29B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FLRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01987 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Flare (FLR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Flare (FLR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 65.14B USD වේ. Flare (FLR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Flare (FLR) හි ඉහළම මිල 0.21 USD වේ. Flare (FLR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Flare (FLR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 127.77K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

