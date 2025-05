FIT (FIT) යනු කුමක්ද

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands.

MEXC වෙතින් FIT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ FIT ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FIT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ FIT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ FIT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

FIT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ FIT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FIT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ FITමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

FIT මිල ඉතිහාසය

FITහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FITහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ FIT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FIT (FIT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FIT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් FIT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FIT දේශීය මුදල් වෙත

1FIT සිට VNDවෙත ₫ 1.34897301 1FIT සිට AUDවෙත A$ 0.0000820716 1FIT සිට GBPවෙත £ 0.0000394575 1FIT සිට EURවෙත € 0.0000468229 1FIT සිට USDවෙත $ 0.00005261 1FIT සිට MYRවෙත RM 0.0002251708 1FIT සිට TRYවෙත ₺ 0.002036007 1FIT සිට JPYවෙත ¥ 0.0076800078 1FIT සිට RUBවෙත ₽ 0.0042372094 1FIT සිට INRවෙත ₹ 0.0044976289 1FIT සිට IDRවෙත Rp 0.8624588784 1FIT සිට KRWවෙත ₩ 0.0734772304 1FIT සිට PHPවෙත ₱ 0.0029335336 1FIT සිට EGPවෙත £E. 0.0026373393 1FIT සිට BRLවෙත R$ 0.0002967204 1FIT සිට CADවෙත C$ 0.0000731279 1FIT සිට BDTවෙත ৳ 0.0063800147 1FIT සිට NGNවෙත ₦ 0.084176 1FIT සිට UAHවෙත ₴ 0.0021812106 1FIT සිට VESවෙත Bs 0.00484012 1FIT සිට PKRවෙත Rs 0.0147818317 1FIT සිට KZTවෙත ₸ 0.0268553006 1FIT සිට THBවෙත ฿ 0.0017529652 1FIT සිට TWDවෙත NT$ 0.0015877698 1FIT සිට AEDවෙත د.إ 0.0001930787 1FIT සිට CHFවෙත Fr 0.0000436663 1FIT සිට HKDවෙත HK$ 0.000410358 1FIT සිට MADවෙත .د.م 0.0004908513 1FIT සිට MXNවෙත $ 0.0010185296

FIT සම්පත්

FIT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FIT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද FIT (FIT) හි මිල කීයද? FIT (FIT)හි සජීවී මිල 0.00005261 USD වේ. FIT (FIT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? FIT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FITහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00005261 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. FIT (FIT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? FIT (FIT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. FIT (FIT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, FIT (FIT) හි ඉහළම මිල 0.03729 USD වේ. FIT (FIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? FIT (FIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 64.70K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

