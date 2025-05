FishWar (FISHW) යනු කුමක්ද

FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game.

MEXC වෙතින් FishWar ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ FishWar ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FISHW ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ FishWar ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ FishWar මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

FishWar මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ FishWar,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FISHW හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ FishWarමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

FishWar මිල ඉතිහාසය

FISHWහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FISHWහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ FishWar මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FishWar (FISHW) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FishWar මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් FishWar MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1FISHW සිට VNDවෙත ₫ 35.2922724 1FISHW සිට AUDවෙත A$ 0.002147184 1FISHW සිට GBPවෙත £ 0.0010323 1FISHW සිට EURවෙත € 0.001224996 1FISHW සිට USDවෙත $ 0.0013764 1FISHW සිට MYRවෙත RM 0.005890992 1FISHW සිට TRYවෙත ₺ 0.05326668 1FISHW සිට JPYවෙත ¥ 0.200926872 1FISHW සිට RUBවෙත ₽ 0.110855256 1FISHW සිට INRවෙත ₹ 0.117668436 1FISHW සිට IDRවෙත Rp 22.563930816 1FISHW සිට KRWවෙත ₩ 1.922335296 1FISHW සිට PHPවෙත ₱ 0.076748064 1FISHW සිට EGPවෙත £E. 0.068998932 1FISHW සිට BRLවෙත R$ 0.007762896 1FISHW සිට CADවෙත C$ 0.001913196 1FISHW සිට BDTවෙත ৳ 0.166916028 1FISHW සිට NGNවෙත ₦ 2.20224 1FISHW සිට UAHවෙත ₴ 0.057065544 1FISHW සිට VESවෙත Bs 0.1266288 1FISHW සිට PKRවෙත Rs 0.386727108 1FISHW සිට KZTවෙත ₸ 0.702597144 1FISHW සිට THBවෙත ฿ 0.045861648 1FISHW සිට TWDවෙත NT$ 0.041539752 1FISHW සිට AEDවෙත د.إ 0.005051388 1FISHW සිට CHFවෙත Fr 0.001142412 1FISHW සිට HKDවෙත HK$ 0.01073592 1FISHW සිට MADවෙත .د.م 0.012841812 1FISHW සිට MXNවෙත $ 0.026647104

FishWar සම්පත්

FishWar පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FishWar පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද FishWar (FISHW) හි මිල කීයද? FishWar (FISHW)හි සජීවී මිල 0.0013764 USD වේ. FishWar (FISHW) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? FishWar හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FISHWහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0013764 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. FishWar (FISHW) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? FishWar (FISHW) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. FishWar (FISHW) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, FishWar (FISHW) හි ඉහළම මිල 0.0029 USD වේ. FishWar (FISHW) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? FishWar (FISHW) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.39M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

