StaFi (FIS) යනු කුමක්ද

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

MEXC වෙතින් StaFi ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ StaFi ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FIS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ StaFi ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ StaFi මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

StaFi මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ StaFi,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FIS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ StaFiමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

StaFi මිල ඉතිහාසය

FISහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FISහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ StaFi මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

StaFi (FIS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

StaFi මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් StaFi MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FIS දේශීය මුදල් වෙත

1FIS සිට VNDවෙත ₫ 4,879.4823 1FIS සිට AUDවෙත A$ 0.296868 1FIS සිට GBPවෙත £ 0.142725 1FIS සිට EURවෙත € 0.169367 1FIS සිට USDවෙත $ 0.1903 1FIS සිට MYRවෙත RM 0.814484 1FIS සිට TRYවෙත ₺ 7.36461 1FIS සිට JPYවෙත ¥ 27.779994 1FIS සිට RUBවෙත ₽ 15.326762 1FIS සිට INRවෙත ₹ 16.268747 1FIS සිට IDRවෙත Rp 3,119.671632 1FIS සිට KRWවෙත ₩ 265.780592 1FIS සිට PHPවෙත ₱ 10.611128 1FIS සිට EGPවෙත £E. 9.539739 1FIS සිට BRLවෙත R$ 1.073292 1FIS සිට CADවෙත C$ 0.264517 1FIS සිට BDTවෙත ৳ 23.077681 1FIS සිට NGNවෙත ₦ 304.48 1FIS සිට UAHවෙත ₴ 7.889838 1FIS සිට VESවෙත Bs 17.5076 1FIS සිට PKRවෙත Rs 53.468591 1FIS සිට KZTවෙත ₸ 97.140538 1FIS සිට THBවෙත ฿ 6.340796 1FIS සිට TWDවෙත NT$ 5.743254 1FIS සිට AEDවෙත د.إ 0.698401 1FIS සිට CHFවෙත Fr 0.157949 1FIS සිට HKDවෙත HK$ 1.48434 1FIS සිට MADවෙත .د.م 1.775499 1FIS සිට MXNවෙත $ 3.684208

StaFi සම්පත්

StaFi පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: StaFi පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද StaFi (FIS) හි මිල කීයද? StaFi (FIS)හි සජීවී මිල 0.1903 USD වේ. StaFi (FIS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? StaFi හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 21.54M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FISහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1903 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. StaFi (FIS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? StaFi (FIS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 113.17M USD වේ. StaFi (FIS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, StaFi (FIS) හි ඉහළම මිල 0.7052 USD වේ. StaFi (FIS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? StaFi (FIS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 507.41K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.