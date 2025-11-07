හුවමාරුවDEX+
සජීවී Fireverse සඳහා අද මිල 0.03471 USD කි. FIR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FIR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FIR ගැන වැඩි විස්තර

FIR මිල තොරතුරු

FIR යනු කුමක්ද

FIR ධවල පත්‍රිකාව

FIR නිල වෙබ් අඩවිය

FIR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FIR මිල පුරෝකථනය

FIR ඉතිහාසය

FIR මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

FIR-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

FIR තත්කාල ගනුදෙනු

FIR USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Fireverse ලාංඡනය

Fireverse මිල(FIR)

1 FIR සිට USD සජීවී මිල:

$0.03471
$0.03471
-4.51%1D
USD
Fireverse (FIR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:16:13 (UTC+8)

Fireverse (FIR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03424
$ 0.03424
පැය 24 පහළ
$ 0.04157
$ 0.04157
24H ඉහළ

$ 0.03424
$ 0.03424

$ 0.04157
$ 0.04157

$ 0.13227499641836485
$ 0.13227499641836485

$ 0.03134127854543523
$ 0.03134127854543523

+0.28%

-4.51%

-34.17%

-34.17%

Fireverse (FIR) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03471. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03424 ක අවම අගයක් සහ $ 0.04157 ක උපරිම අගයක් අතර FIR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FIRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.13227499641836485 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.03134127854543523 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FIR පසුගිය පැය තුල, +0.28% කින්, පැය 24 තුල, -4.51% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -34.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Fireverse (FIR) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1385

$ 4.75M
$ 4.75M

$ 53.01K
$ 53.01K

$ 34.71M
$ 34.71M

136.71M
136.71M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

13.67%

BSC

Fireverse හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.75M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 53.01K වේ. මුළු සැපයුම 136.71M සමඟින් FIR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 34.71M කි.

Fireverse (FIR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Fireverseහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0016394-4.51%
දින 30 යි$ -0.04807-58.07%
දින 60 යි$ -0.05378-60.78%
දින 90 යි$ -0.08951-72.06%
Fireverse අද මිල වෙනස

අද, FIR එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0016394 (-4.51%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Fireverse දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.04807 (-58.07%) කින් ඉහළ ගියේය.

Fireverse දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, FIR එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.05378 (-60.78%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Fireverse දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.08951 (-72.06%), කින් චලනය විය.

Fireverse (FIR) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Fireverse මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Fireverse (FIR) යනු කුමක්ද

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

MEXC වෙතින් Fireverse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Fireverse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FIR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Fireverse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Fireverse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Fireverse මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Fireverse (FIR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Fireverse (FIR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Fireverse සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Fireverse මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Fireverse (FIR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FireverseFIR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FIR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Fireverse (FIR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Fireverse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Fireverse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FIR දේශීය මුදල් වෙත

Fireverse සම්පත්

Fireverse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Fireverse වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Fireverse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Fireverse (FIR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FIR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03471 USD වේ.
FIR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FIR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03471 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Fireverse හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FIR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.75M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FIR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FIR හි සංසරණ සැපයුම 136.71M USD වේ.
FIR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.13227499641836485 USD ක ATH මිලක් FIR අත්කර ගති.
FIR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.03134127854543523 USD ක ATL මිලක් FIR අත්කර ගති.
FIR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FIR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 53.01K USD වේ.
මේ වසර තුලදී FIR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FIR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FIR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:16:13 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

1 FIR = 0.03471 USD

FIR වෙළඳාම

FIR/USDT
$0.03471
$0.03471
-4.61%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

