FIO Protocol (FIO) යනු කුමක්ද

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ FIO Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FIO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ FIO Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

FIO Protocol මිල ඉතිහාසය

FIOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FIOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ FIO Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FIO Protocol (FIO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FIO Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් FIO Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FIO Protocol සම්පත්

FIO Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FIO Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද FIO Protocol (FIO) හි මිල කීයද? FIO Protocol (FIO)හි සජීවී මිල 0.01923 USD වේ. FIO Protocol (FIO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? FIO Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 15.58M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FIOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01923 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. FIO Protocol (FIO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? FIO Protocol (FIO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 810.29M USD වේ. FIO Protocol (FIO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, FIO Protocol (FIO) හි ඉහළම මිල 0.1288 USD වේ. FIO Protocol (FIO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? FIO Protocol (FIO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 207.40K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

