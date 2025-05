Finceptor (FINC) යනු කුමක්ද

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

MEXC වෙතින් Finceptor ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Finceptor ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Finceptor මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Finceptor,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FINC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Finceptorමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Finceptor මිල ඉතිහාසය

FINCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FINCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Finceptor මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Finceptor (FINC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Finceptor මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Finceptor MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FINC දේශීය මුදල් වෙත

1FINC සිට VNDවෙත ₫ 636.40962 1FINC සිට AUDවෙත A$ 0.038471 1FINC සිට GBPවෙත £ 0.018615 1FINC සිට EURවෙත € 0.0220898 1FINC සිට USDවෙත $ 0.02482 1FINC සිට MYRවෙත RM 0.1062296 1FINC සිට TRYවෙත ₺ 0.9622714 1FINC සිට JPYවෙත ¥ 3.6264502 1FINC සිට RUBවෙත ₽ 1.9947834 1FINC සිට INRවෙත ₹ 2.1253366 1FINC සිට IDRවෙත Rp 413.6665012 1FINC සිට KRWවෙත ₩ 34.713252 1FINC සිට PHPවෙත ₱ 1.384956 1FINC සිට EGPවෙත £E. 1.2511762 1FINC සිට BRLවෙත R$ 0.1397366 1FINC සිට CADවෙත C$ 0.0344998 1FINC සිට BDTවෙත ৳ 3.0099214 1FINC සිට NGNවෙත ₦ 39.712 1FINC සිට UAHවෙත ₴ 1.0290372 1FINC සිට VESවෙත Bs 2.28344 1FINC සිට PKRවෙත Rs 6.9736754 1FINC සිට KZTවෙත ₸ 12.6696172 1FINC සිට THBවෙත ฿ 0.828988 1FINC සිට TWDවෙත NT$ 0.7498122 1FINC සිට AEDවෙත د.إ 0.0910894 1FINC සිට CHFවෙත Fr 0.0208488 1FINC සිට HKDවෙත HK$ 0.193596 1FINC සිට MADවෙත .د.م 0.2315706 1FINC සිට MXNවෙත $ 0.4812598

Finceptor පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Finceptor පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Finceptor (FINC) හි මිල කීයද? Finceptor (FINC)හි සජීවී මිල 0.02482 USD වේ. Finceptor (FINC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Finceptor හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.15M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FINCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02482 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Finceptor (FINC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Finceptor (FINC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 46.44M USD වේ. Finceptor (FINC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Finceptor (FINC) හි ඉහළම මිල 0.3887 USD වේ. Finceptor (FINC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Finceptor (FINC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.60K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

