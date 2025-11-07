හුවමාරුවDEX+
සජීවී ArAIstotlebyVirtuals සඳහා අද මිල 0.03921 USD කි. FACY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FACY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී ArAIstotlebyVirtuals සඳහා අද මිල 0.03921 USD කි. FACY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FACY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FACY ගැන වැඩි විස්තර

FACY මිල තොරතුරු

FACY යනු කුමක්ද

FACY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FACY මිල පුරෝකථනය

FACY ඉතිහාසය

FACY මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

FACY-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

FACY තත්කාල ගනුදෙනු

ArAIstotlebyVirtuals ලාංඡනය

ArAIstotlebyVirtuals මිල(FACY)

1 FACY සිට USD සජීවී මිල:

$0.03921
$0.03921$0.03921
+4.95%1D
USD
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:15:45 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0348
$ 0.0348$ 0.0348
පැය 24 පහළ
$ 0.04579
$ 0.04579$ 0.04579
24H ඉහළ

$ 0.0348
$ 0.0348$ 0.0348

$ 0.04579
$ 0.04579$ 0.04579

--
----

--
----

+3.51%

+4.95%

-42.71%

-42.71%

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03921. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0348 ක අවම අගයක් සහ $ 0.04579 ක උපරිම අගයක් අතර FACY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FACYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FACY පසුගිය පැය තුල, +3.51% කින්, පැය 24 තුල, +4.95% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -42.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 73.21K
$ 73.21K$ 73.21K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

ArAIstotlebyVirtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 73.21K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් FACY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා ArAIstotlebyVirtualsහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0018494+4.95%
දින 30 යි$ -0.02019-33.99%
දින 60 යි$ +0.02921+292.10%
දින 90 යි$ +0.02921+292.10%
ArAIstotlebyVirtuals අද මිල වෙනස

අද, FACY එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0018494 (+4.95%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

ArAIstotlebyVirtuals දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.02019 (-33.99%) කින් ඉහළ ගියේය.

ArAIstotlebyVirtuals දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, FACY එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.02921 (+292.10%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

ArAIstotlebyVirtuals දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.02921 (+292.10%), කින් චලනය විය.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් ArAIstotlebyVirtuals මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) යනු කුමක්ද

$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.

MEXC වෙතින් ArAIstotlebyVirtuals ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ArAIstotlebyVirtuals ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FACY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ArAIstotlebyVirtuals ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ArAIstotlebyVirtuals මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ArAIstotlebyVirtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ArAIstotlebyVirtuals (FACY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ArAIstotlebyVirtuals (FACY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ArAIstotlebyVirtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ArAIstotlebyVirtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ArAIstotlebyVirtualsFACY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FACY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ArAIstotlebyVirtuals මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ArAIstotlebyVirtuals MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FACY දේශීය මුදල් වෙත

1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට VND
1,031.81115
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට AUD
A$0.0603834
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට GBP
0.0297996
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට EUR
0.0337206
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට USD
$0.03921
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MYR
RM0.1635057
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට TRY
1.654662
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට JPY
¥5.99913
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට ARS
ARS$56.9082177
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට RUB
3.1854204
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට INR
3.4783191
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට IDR
Rp653.4997386
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට PHP
2.317311
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට EGP
￡E.1.8542409
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BRL
R$0.2097735
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට CAD
C$0.0552861
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BDT
4.7773464
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට NGN
56.3361438
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට COP
$150.2295861
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට ZAR
R.0.6810777
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට UAH
1.6472121
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට TZS
T.Sh.96.5761905
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට VES
Bs8.93988
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට CLP
$36.97503
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට PKR
Rs11.0105601
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට KZT
20.6040708
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට THB
฿1.2696198
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට TWD
NT$1.2143337
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට AED
د.إ0.1439007
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට CHF
Fr0.031368
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට HKD
HK$0.3046617
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට AMD
֏14.993904
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MAD
.د.م0.3658293
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MXN
$0.7277376
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට SAR
ريال0.1470375
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට ETB
Br6.0340269
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට KES
KSh5.0655399
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට JOD
د.أ0.02779989
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට PLN
0.1442928
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට RON
лв0.172524
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට SEK
kr0.3752397
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BGN
лв0.0662649
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට HUF
Ft13.1310369
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට CZK
0.8277231
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට KWD
د.ك0.01199826
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට ILS
0.1278246
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BOB
Bs0.270549
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට AZN
0.066657
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට TJS
SM0.3615162
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට GEL
0.1062591
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට AOA
Kz35.9394939
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BHD
.د.ب0.01478217
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BMD
$0.03921
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට DKK
kr0.2536887
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට HNL
L1.0327914
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MUR
1.799739
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට NAD
$0.6802935
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට NOK
kr0.399942
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට NZD
$0.0694017
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට PAB
B/.0.03921
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට PGK
K0.164682
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට QAR
ر.ق0.1427244
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට RSD
дин.3.9845202
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට UZS
soʻm466.7856396
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට ALL
L3.2838375
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට ANG
ƒ0.0701859
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට AWG
ƒ0.070578
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BBD
$0.07842
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BAM
KM0.0662649
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BIF
Fr115.31661
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BND
$0.050973
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BSD
$0.03921
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට JMD
$6.2794815
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට KHR
158.1045225
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට KMF
Fr16.4682
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට LAK
852.3912873
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට LKR
රු11.939445
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MDL
L0.6700989
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MGA
Ar176.621445
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MOP
P0.3132879
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MVR
0.603834
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MWK
MK67.837221
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට MZN
MT2.5074795
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට NPR
रु5.556057
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට PYG
278.07732
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට RWF
Fr56.81529
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට SBD
$0.3226983
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට SCR
0.5826606
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට SRD
$1.509585
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට SVC
$0.3423033
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට SZL
L0.6795093
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට TMT
m0.1376271
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට TND
د.ت0.1156695
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට TTD
$0.2650596
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට UGX
Sh137.07816
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට XAF
Fr22.27128
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට XCD
$0.105867
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට XOF
Fr22.27128
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට XPF
Fr4.03863
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BWP
P0.5265903
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට BZD
$0.07842
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට CVE
$3.7578864
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට DJF
Fr6.94017
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට DOP
$2.5215951
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට DZD
د.ج5.1153366
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට FJD
$0.0893988
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට GNF
Fr340.93095
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට GTQ
Q0.3003486
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට GYD
$8.2011636
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) සිට ISK
kr4.94046

ArAIstotlebyVirtuals සම්පත්

ArAIstotlebyVirtuals පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ArAIstotlebyVirtuals පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FACY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03921 USD වේ.
FACY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FACY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03921 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ArAIstotlebyVirtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FACY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FACY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FACY හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
FACY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් FACY අත්කර ගති.
FACY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් FACY අත්කර ගති.
FACY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FACY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 73.21K USD වේ.
මේ වසර තුලදී FACY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FACY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FACY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
