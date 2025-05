Defactor (FACTR) යනු කුමක්ද

Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.

Defactor මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Defactor,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FACTR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Defactorමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Defactor මිල ඉතිහාසය

FACTRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FACTRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Defactor මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FACTR දේශීය මුදල් වෙත

Defactor සම්පත්

Defactor පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Defactor පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Defactor (FACTR) හි මිල කීයද? Defactor (FACTR)හි සජීවී මිල 0.022429 USD වේ. Defactor (FACTR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Defactor හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.85M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FACTRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.022429 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Defactor (FACTR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Defactor (FACTR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 126.94M USD වේ. Defactor (FACTR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Defactor (FACTR) හි ඉහළම මිල 0.247 USD වේ. Defactor (FACTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Defactor (FACTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 8.90K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

