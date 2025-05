fact (FACT) යනු කුමක්ද

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

MEXC වෙතින් fact ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ fact ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FACT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ fact ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ fact මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

fact මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ fact,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FACT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ factමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

fact මිල ඉතිහාසය

FACTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FACTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ fact මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

fact (FACT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

fact මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් fact MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FACT දේශීය මුදල් වෙත

1FACT සිට VNDවෙත ₫ 90,769.14 1FACT සිට AUDවෙත A$ 5.487 1FACT සිට GBPවෙත £ 2.655 1FACT සිට EURවෙත € 3.1506 1FACT සිට USDවෙත $ 3.54 1FACT සිට MYRවෙත RM 15.1512 1FACT සිට TRYවෙත ₺ 137.2458 1FACT සිට JPYවෙත ¥ 517.2294 1FACT සිට RUBවෙත ₽ 284.5098 1FACT සිට INRවෙත ₹ 303.1302 1FACT සිට IDRවෙත Rp 58,999.9764 1FACT සිට KRWවෙත ₩ 4,951.044 1FACT සිට PHPවෙත ₱ 197.532 1FACT සිට EGPවෙත £E. 178.4514 1FACT සිට BRLවෙත R$ 19.9302 1FACT සිට CADවෙත C$ 4.9206 1FACT සිට BDTවෙත ৳ 429.2958 1FACT සිට NGNවෙත ₦ 5,664 1FACT සිට UAHවෙත ₴ 146.7684 1FACT සිට VESවෙත Bs 325.68 1FACT සිට PKRවෙත Rs 994.6338 1FACT සිට KZTවෙත ₸ 1,807.0284 1FACT සිට THBවෙත ฿ 118.236 1FACT සිට TWDවෙත NT$ 106.9434 1FACT සිට AEDවෙත د.إ 12.9918 1FACT සිට CHFවෙත Fr 2.9736 1FACT සිට HKDවෙත HK$ 27.612 1FACT සිට MADවෙත .د.م 33.0282 1FACT සිට MXNවෙත $ 68.6406

fact සම්පත්

fact පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: fact පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද fact (FACT) හි මිල කීයද? fact (FACT)හි සජීවී මිල 3.54 USD වේ. fact (FACT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? fact හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.67M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FACTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 3.54 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. fact (FACT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? fact (FACT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.04M USD වේ. fact (FACT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, fact (FACT) හි ඉහළම මිල 110 USD වේ. fact (FACT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? fact (FACT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 12.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.