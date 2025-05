Friend3 (F3) යනු කුමක්ද

Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop.

MEXC වෙතින් Friend3 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Friend3 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට F3 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Friend3 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Friend3 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Friend3 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Friend3,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. F3 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Friend3මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Friend3 මිල ඉතිහාසය

F3හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් F3හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Friend3 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Friend3 (F3) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Friend3 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Friend3 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

F3 දේශීය මුදල් වෙත

1F3 සිට VNDවෙත ₫ 104.10246 1F3 සිට AUDවෙත A$ 0.006293 1F3 සිට GBPවෙත £ 0.003045 1F3 සිට EURවෙත € 0.0036134 1F3 සිට USDවෙත $ 0.00406 1F3 සිට MYRවෙත RM 0.0173768 1F3 සිට TRYවෙත ₺ 0.1574062 1F3 සිට JPYවෙත ¥ 0.5932066 1F3 සිට RUBවෙත ₽ 0.3263022 1F3 සිට INRවෙත ₹ 0.3476578 1F3 සිට IDRවෙත Rp 67.6666396 1F3 සිට KRWවෙත ₩ 5.6862736 1F3 සිට PHPවෙත ₱ 0.226548 1F3 සිට EGPවෙත £E. 0.2046646 1F3 සිට BRLවෙත R$ 0.0228578 1F3 සිට CADවෙත C$ 0.0056434 1F3 සිට BDTවෙත ৳ 0.4923562 1F3 සිට NGNවෙත ₦ 6.496 1F3 සිට UAHවෙත ₴ 0.1683276 1F3 සිට VESවෙත Bs 0.37352 1F3 සිට PKRවෙත Rs 1.1407382 1F3 සිට KZTවෙත ₸ 2.0724676 1F3 සිට THBවෙත ฿ 0.135604 1F3 සිට TWDවෙත NT$ 0.1226526 1F3 සිට AEDවෙත د.إ 0.0149002 1F3 සිට CHFවෙත Fr 0.0034104 1F3 සිට HKDවෙත HK$ 0.031668 1F3 සිට MADවෙත .د.م 0.0378798 1F3 සිට MXNවෙත $ 0.0787234

Friend3 සම්පත්

Friend3 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Friend3 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Friend3 (F3) හි මිල කීයද? Friend3 (F3)හි සජීවී මිල 0.00406 USD වේ. Friend3 (F3) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Friend3 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ F3හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00406 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Friend3 (F3) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Friend3 (F3) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Friend3 (F3) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Friend3 (F3) හි ඉහළම මිල 0.2615 USD වේ. Friend3 (F3) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Friend3 (F3) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 6.55K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.