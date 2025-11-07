Exotic Markets මිල(EXO)
+1.09%
-3.21%
-20.91%
-20.91%
Exotic Markets (EXO) තත්ය කාලීන මිල $ 0.5915. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.5721 ක අවම අගයක් සහ $ 0.6919 ක උපරිම අගයක් අතර EXO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EXOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EXO පසුගිය පැය තුල, +1.09% කින්, පැය 24 තුල, -3.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
SOL
Exotic Markets හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 56.64K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් EXO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.
අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Exotic Marketsහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.01968
|-3.21%
|දින 30 යි
|$ -2.1385
|-78.34%
|දින 60 යි
|$ -4.4085
|-88.17%
|දින 90 යි
|$ -4.4085
|-88.17%
අද, EXO එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.01968 (-3.21%) ක වෙනසක් වාර්තා කර ඇත.
පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -2.1385 (-78.34%) කින් ඉහළ ගියේය.
දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, EXO එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -4.4085 (-88.17%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.
දින 90 ප්රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -4.4085 (-88.17%), කින් චලනය විය.
Exotic Markets (EXO) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්යද?
දැන් Exotic Markets මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.
Option and Derivatives infrastructure on Solana.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Exotic Markets (EXO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Exotic Markets (EXO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Exotic Markets සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Exotic Markets මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Exotic MarketsEXO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් EXO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
Exotic Markets පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:
ප්රමාණය
1 EXO = 0.5915 USD
-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
