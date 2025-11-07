හුවමාරුවDEX+
සජීවී Exotic Markets සඳහා අද මිල 0.5915 USD කි. EXO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි EXO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

EXO ගැන වැඩි විස්තර

EXO මිල තොරතුරු

EXO යනු කුමක්ද

EXO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

EXO මිල පුරෝකථනය

EXO ඉතිහාසය

EXO මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

EXO-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

EXO තත්කාල ගනුදෙනු

EXO USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Exotic Markets ලාංඡනය

Exotic Markets මිල(EXO)

1 EXO සිට USD සජීවී මිල:

$0.5915
-3.22%1D
USD
Exotic Markets (EXO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:15:37 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.5721
පැය 24 පහළ
$ 0.6919
24H ඉහළ

$ 0.5721

$ 0.6919

+1.09%

-3.21%

-20.91%

-20.91%

Exotic Markets (EXO) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.5915. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.5721 ක අවම අගයක් සහ $ 0.6919 ක උපරිම අගයක් අතර EXO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EXOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EXO පසුගිය පැය තුල, +1.09% කින්, පැය 24 තුල, -3.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Exotic Markets (EXO) වෙළඳපල තොරතුරු

--

$ 56.64K
$ 56.64K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

Exotic Markets හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 56.64K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් EXO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.

Exotic Markets (EXO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Exotic Marketsහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.01968-3.21%
දින 30 යි$ -2.1385-78.34%
දින 60 යි$ -4.4085-88.17%
දින 90 යි$ -4.4085-88.17%
Exotic Markets අද මිල වෙනස

අද, EXO එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.01968 (-3.21%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Exotic Markets දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -2.1385 (-78.34%) කින් ඉහළ ගියේය.

Exotic Markets දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, EXO එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -4.4085 (-88.17%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Exotic Markets දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -4.4085 (-88.17%), කින් චලනය විය.

Exotic Markets (EXO) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Exotic Markets මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Exotic Markets (EXO) යනු කුමක්ද

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

MEXC වෙතින් Exotic Markets ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Exotic Markets ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EXO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Exotic Markets ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Exotic Markets මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Exotic Markets මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Exotic Markets (EXO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Exotic Markets (EXO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Exotic Markets සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Exotic Markets මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Exotic Markets (EXO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Exotic MarketsEXO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් EXO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Exotic Markets (EXO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Exotic Markets මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Exotic Markets MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

EXO දේශීය මුදල් වෙත

1 Exotic Markets(EXO) සිට VND
15,565.3225
1 Exotic Markets(EXO) සිට AUD
A$0.91091
1 Exotic Markets(EXO) සිට GBP
0.44954
1 Exotic Markets(EXO) සිට EUR
0.50869
1 Exotic Markets(EXO) සිට USD
$0.5915
1 Exotic Markets(EXO) සිට MYR
RM2.466555
1 Exotic Markets(EXO) සිට TRY
24.9613
1 Exotic Markets(EXO) සිට JPY
¥90.4995
1 Exotic Markets(EXO) සිට ARS
ARS$858.485355
1 Exotic Markets(EXO) සිට RUB
48.05346
1 Exotic Markets(EXO) සිට INR
52.471965
1 Exotic Markets(EXO) සිට IDR
Rp9,858.32939
1 Exotic Markets(EXO) සිට PHP
34.95765
1 Exotic Markets(EXO) සිට EGP
￡E.27.972035
1 Exotic Markets(EXO) සිට BRL
R$3.164525
1 Exotic Markets(EXO) සිට CAD
C$0.834015
1 Exotic Markets(EXO) සිට BDT
72.06836
1 Exotic Markets(EXO) සිට NGN
849.85537
1 Exotic Markets(EXO) සිට COP
$2,266.279015
1 Exotic Markets(EXO) සිට ZAR
R.10.274355
1 Exotic Markets(EXO) සිට UAH
24.848915
1 Exotic Markets(EXO) සිට TZS
T.Sh.1,456.894075
1 Exotic Markets(EXO) සිට VES
Bs134.862
1 Exotic Markets(EXO) සිට CLP
$557.7845
1 Exotic Markets(EXO) සිට PKR
Rs166.099115
1 Exotic Markets(EXO) සිට KZT
310.82142
1 Exotic Markets(EXO) සිට THB
฿19.15277
1 Exotic Markets(EXO) සිට TWD
NT$18.318755
1 Exotic Markets(EXO) සිට AED
د.إ2.170805
1 Exotic Markets(EXO) සිට CHF
Fr0.4732
1 Exotic Markets(EXO) සිට HKD
HK$4.595955
1 Exotic Markets(EXO) සිට AMD
֏226.1896
1 Exotic Markets(EXO) සිට MAD
.د.م5.518695
1 Exotic Markets(EXO) සිට MXN
$10.97824
1 Exotic Markets(EXO) සිට SAR
ريال2.218125
1 Exotic Markets(EXO) සිට ETB
Br91.025935
1 Exotic Markets(EXO) සිට KES
KSh76.415885
1 Exotic Markets(EXO) සිට JOD
د.أ0.4193735
1 Exotic Markets(EXO) සිට PLN
2.17672
1 Exotic Markets(EXO) සිට RON
лв2.6026
1 Exotic Markets(EXO) සිට SEK
kr5.660655
1 Exotic Markets(EXO) සිට BGN
лв0.999635
1 Exotic Markets(EXO) සිට HUF
Ft198.087435
1 Exotic Markets(EXO) සිට CZK
12.486565
1 Exotic Markets(EXO) සිට KWD
د.ك0.180999
1 Exotic Markets(EXO) සිට ILS
1.92829
1 Exotic Markets(EXO) සිට BOB
Bs4.08135
1 Exotic Markets(EXO) සිට AZN
1.00555
1 Exotic Markets(EXO) සිට TJS
SM5.45363
1 Exotic Markets(EXO) සිට GEL
1.602965
1 Exotic Markets(EXO) සිට AOA
Kz542.162985
1 Exotic Markets(EXO) සිට BHD
.د.ب0.2229955
1 Exotic Markets(EXO) සිට BMD
$0.5915
1 Exotic Markets(EXO) සිට DKK
kr3.827005
1 Exotic Markets(EXO) සිට HNL
L15.58011
1 Exotic Markets(EXO) සිට MUR
27.14985
1 Exotic Markets(EXO) සිට NAD
$10.262525
1 Exotic Markets(EXO) සිට NOK
kr6.0333
1 Exotic Markets(EXO) සිට NZD
$1.046955
1 Exotic Markets(EXO) සිට PAB
B/.0.5915
1 Exotic Markets(EXO) සිට PGK
K2.4843
1 Exotic Markets(EXO) සිට QAR
ر.ق2.15306
1 Exotic Markets(EXO) සිට RSD
дин.60.10823
1 Exotic Markets(EXO) සිට UZS
soʻm7,041.66554
1 Exotic Markets(EXO) සිට ALL
L49.538125
1 Exotic Markets(EXO) සිට ANG
ƒ1.058785
1 Exotic Markets(EXO) සිට AWG
ƒ1.0647
1 Exotic Markets(EXO) සිට BBD
$1.183
1 Exotic Markets(EXO) සිට BAM
KM0.999635
1 Exotic Markets(EXO) සිට BIF
Fr1,739.6015
1 Exotic Markets(EXO) සිට BND
$0.76895
1 Exotic Markets(EXO) සිට BSD
$0.5915
1 Exotic Markets(EXO) සිට JMD
$94.728725
1 Exotic Markets(EXO) සිට KHR
2,385.075875
1 Exotic Markets(EXO) සිට KMF
Fr248.43
1 Exotic Markets(EXO) සිට LAK
12,858.695395
1 Exotic Markets(EXO) සිට LKR
රු180.11175
1 Exotic Markets(EXO) සිට MDL
L10.108735
1 Exotic Markets(EXO) සිට MGA
Ar2,664.41175
1 Exotic Markets(EXO) සිට MOP
P4.726085
1 Exotic Markets(EXO) සිට MVR
9.1091
1 Exotic Markets(EXO) සිට MWK
MK1,023.35415
1 Exotic Markets(EXO) සිට MZN
MT37.826425
1 Exotic Markets(EXO) සිට NPR
रु83.81555
1 Exotic Markets(EXO) සිට PYG
4,194.918
1 Exotic Markets(EXO) සිට RWF
Fr857.0835
1 Exotic Markets(EXO) සිට SBD
$4.868045
1 Exotic Markets(EXO) සිට SCR
8.78969
1 Exotic Markets(EXO) සිට SRD
$22.77275
1 Exotic Markets(EXO) සිට SVC
$5.163795
1 Exotic Markets(EXO) සිට SZL
L10.250695
1 Exotic Markets(EXO) සිට TMT
m2.076165
1 Exotic Markets(EXO) සිට TND
د.ت1.744925
1 Exotic Markets(EXO) සිට TTD
$3.99854
1 Exotic Markets(EXO) සිට UGX
Sh2,067.884
1 Exotic Markets(EXO) සිට XAF
Fr335.972
1 Exotic Markets(EXO) සිට XCD
$1.59705
1 Exotic Markets(EXO) සිට XOF
Fr335.972
1 Exotic Markets(EXO) සිට XPF
Fr60.9245
1 Exotic Markets(EXO) සිට BWP
P7.943845
1 Exotic Markets(EXO) සිට BZD
$1.183
1 Exotic Markets(EXO) සිට CVE
$56.68936
1 Exotic Markets(EXO) සිට DJF
Fr104.6955
1 Exotic Markets(EXO) සිට DOP
$38.039365
1 Exotic Markets(EXO) සිට DZD
د.ج77.16709
1 Exotic Markets(EXO) සිට FJD
$1.34862
1 Exotic Markets(EXO) සිට GNF
Fr5,143.0925
1 Exotic Markets(EXO) සිට GTQ
Q4.53089
1 Exotic Markets(EXO) සිට GYD
$123.71814
1 Exotic Markets(EXO) සිට ISK
kr74.529

Exotic Markets සම්පත්

Exotic Markets පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Exotic Markets පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Exotic Markets (EXO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද EXO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.5915 USD වේ.
EXO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
EXO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.5915 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Exotic Markets හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
EXO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
EXO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
EXO හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
EXO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් EXO අත්කර ගති.
EXO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් EXO අත්කර ගති.
EXO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
EXO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 56.64K USD වේ.
මේ වසර තුලදී EXO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව EXO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා EXO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:15:37 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

EXO-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 0.5915 USD

EXO වෙළඳාම

EXO/USDT
$0.5915
$0.5915$0.5915
-3.11%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

