Evmos (EVMOS) යනු කුමක්ද

Evmos is a scalable and interoperable Ethereum, built on Proof-of-Stake with fast-finality.

Evmos is a scalable and interoperable Ethereum, built on Proof-of-Stake with fast-finality.



Evmos මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Evmos,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EVMOS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Evmosමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Evmos මිල ඉතිහාසය

EVMOSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EVMOSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Evmos මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Evmos (EVMOS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

EVMOS දේශීය මුදල් වෙත

1EVMOS සිට VNDවෙත ₫ 133.974225 1EVMOS සිට AUDවෙත A$ 0.00809875 1EVMOS සිට GBPවෙත £ 0.00391875 1EVMOS සිට EURවෙත € 0.00465025 1EVMOS සිට USDවෙත $ 0.005225 1EVMOS සිට MYRවෙත RM 0.022363 1EVMOS සිට TRYවෙත ₺ 0.20257325 1EVMOS සිට JPYවෙත ¥ 0.76342475 1EVMOS සිට RUBවෙත ₽ 0.41993325 1EVMOS සිට INRවෙත ₹ 0.44741675 1EVMOS සිට IDRවෙත Rp 87.0832985 1EVMOS සිට KRWවෙත ₩ 7.317926 1EVMOS සිට PHPවෙත ₱ 0.291555 1EVMOS සිට EGPවෙත £E. 0.26339225 1EVMOS සිට BRLවෙත R$ 0.02941675 1EVMOS සිට CADවෙත C$ 0.00726275 1EVMOS සිට BDTවෙත ৳ 0.63363575 1EVMOS සිට NGNවෙත ₦ 8.36 1EVMOS සිට UAHවෙත ₴ 0.2166285 1EVMOS සිට VESවෙත Bs 0.4807 1EVMOS සිට PKRවෙත Rs 1.46806825 1EVMOS සිට KZTවෙත ₸ 2.6671535 1EVMOS සිට THBවෙත ฿ 0.174515 1EVMOS සිට TWDවෙත NT$ 0.15784725 1EVMOS සිට AEDවෙත د.إ 0.01917575 1EVMOS සිට CHFවෙත Fr 0.004389 1EVMOS සිට HKDවෙත HK$ 0.040755 1EVMOS සිට MADවෙත .د.م 0.04874925 1EVMOS සිට MXNවෙත $ 0.1012605

Evmos සම්පත්

Evmos පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Evmos පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Evmos (EVMOS) හි මිල කීයද? Evmos (EVMOS)හි සජීවී මිල 0.005225 USD වේ. Evmos (EVMOS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Evmos හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EVMOSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.005225 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Evmos (EVMOS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Evmos (EVMOS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Evmos (EVMOS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Evmos (EVMOS) හි ඉහළම මිල 3.61 USD වේ. Evmos (EVMOS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Evmos (EVMOS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.13K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

