EveryAI (EVERYAI) යනු කුමක්ද

EveryAI is a decentralized AI service network that harnesses idle computing resources from various devices to provide low-cost, privacy-focused AI services through DePIN and AI Agent integration.

MEXC වෙතින් EveryAI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ EveryAI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EVERYAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ EveryAI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ EveryAI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

EveryAI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ EveryAI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EVERYAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ EveryAIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

EveryAI මිල ඉතිහාසය

EVERYAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EVERYAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ EveryAI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

EveryAI (EVERYAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

EveryAI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් EveryAI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

EVERYAI දේශීය මුදල් වෙත

1EVERYAI සිට VNDවෙත ₫ 0.000435897 1EVERYAI සිට AUDවෙත A$ 0.00000002635 1EVERYAI සිට GBPවෙත £ 0.00000001275 1EVERYAI සිට EURවෙත € 0.00000001513 1EVERYAI සිට USDවෙත $ 0.000000017 1EVERYAI සිට MYRවෙත RM 0.00000007276 1EVERYAI සිට TRYවෙත ₺ 0.00000065909 1EVERYAI සිට JPYවෙත ¥ 0.00000248387 1EVERYAI සිට RUBවෙත ₽ 0.00000136629 1EVERYAI සිට INRවෙත ₹ 0.00000145571 1EVERYAI සිට IDRවෙත Rp 0.00028333322 1EVERYAI සිට KRWවෙත ₩ 0.00002380952 1EVERYAI සිට PHPවෙත ₱ 0.0000009486 1EVERYAI සිට EGPවෙත £E. 0.00000085697 1EVERYAI සිට BRLවෙත R$ 0.00000009571 1EVERYAI සිට CADවෙත C$ 0.00000002363 1EVERYAI සිට BDTවෙත ৳ 0.00000206159 1EVERYAI සිට NGNවෙත ₦ 0.0000272 1EVERYAI සිට UAHවෙත ₴ 0.00000070482 1EVERYAI සිට VESවෙත Bs 0.000001564 1EVERYAI සිට PKRවෙත Rs 0.00000477649 1EVERYAI සිට KZTවෙත ₸ 0.00000867782 1EVERYAI සිට THBවෙත ฿ 0.00000056797 1EVERYAI සිට TWDවෙත NT$ 0.00000051357 1EVERYAI සිට AEDවෙත د.إ 0.00000006239 1EVERYAI සිට CHFවෙත Fr 0.00000001428 1EVERYAI සිට HKDවෙත HK$ 0.0000001326 1EVERYAI සිට MADවෙත .د.م 0.00000015861 1EVERYAI සිට MXNවෙත $ 0.00000032946

EveryAI සම්පත්

EveryAI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: EveryAI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද EveryAI (EVERYAI) හි මිල කීයද? EveryAI (EVERYAI)හි සජීවී මිල 0.000000017 USD වේ. EveryAI (EVERYAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? EveryAI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EVERYAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000000017 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. EveryAI (EVERYAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? EveryAI (EVERYAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. EveryAI (EVERYAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, EveryAI (EVERYAI) හි ඉහළම මිල 1.6794 USD වේ. EveryAI (EVERYAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? EveryAI (EVERYAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 612.04K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

