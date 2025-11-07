හුවමාරුවDEX+
සජීවී StablR Euro සඳහා අද මිල 1.132 USD කි. EURR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි EURR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

EURR ගැන වැඩි විස්තර

EURR මිල තොරතුරු

EURR යනු කුමක්ද

EURR ධවල පත්‍රිකාව

EURR නිල වෙබ් අඩවිය

EURR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

EURR මිල පුරෝකථනය

EURR ඉතිහාසය

EURR මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

EURR-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

EURR තත්කාල ගනුදෙනු

StablR Euro ලාංඡනය

StablR Euro මිල(EURR)

1 EURR සිට USD සජීවී මිල:

$1.132
$1.132
0.00%1D
USD
StablR Euro (EURR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:15:15 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.13
$ 1.13
පැය 24 පහළ
$ 1.169
$ 1.169
24H ඉහළ

$ 1.13
$ 1.13

$ 1.169
$ 1.169

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

-2.42%

-2.42%

StablR Euro (EURR) තත්‍ය කාලීන මිල $ 1.132. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.13 ක අවම අගයක් සහ $ 1.169 ක උපරිම අගයක් අතර EURR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EURRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.4634306829935808 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.0191650915551662 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EURR පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.42% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

StablR Euro (EURR) වෙළඳපල තොරතුරු

No.964

$ 13.45M
$ 13.45M

$ 8.65K
$ 8.65K

$ 13.45M
$ 13.45M

11.88M
11.88M

11,883,541.95
11,883,541.95

ETH

StablR Euro හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.45M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 8.65K වේ. මුළු සැපයුම 11.88M සමඟින් EURR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 11883541.95 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.45M කි.

StablR Euro (EURR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා StablR Euroහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 00.00%
දින 30 යි$ -0.037-3.17%
දින 60 යි$ -0.031-2.67%
දින 90 යි$ -0.023-2.00%
StablR Euro අද මිල වෙනස

අද, EURR එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ 0 (0.00%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

StablR Euro දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.037 (-3.17%) කින් ඉහළ ගියේය.

StablR Euro දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, EURR එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.031 (-2.67%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

StablR Euro දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.023 (-2.00%), කින් චලනය විය.

StablR Euro (EURR) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් StablR Euro මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

StablR Euro (EURR) යනු කුමක්ද

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

MEXC වෙතින් StablR Euro ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ StablR Euro ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EURR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ StablR Euro ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ StablR Euro මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

StablR Euro මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ StablR Euro (EURR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ StablR Euro (EURR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? StablR Euro සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් StablR Euro මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

StablR Euro (EURR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

StablR EuroEURR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් EURR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

StablR Euro (EURR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

StablR Euro මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් StablR Euro MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

EURR දේශීය මුදල් වෙත

1 StablR Euro(EURR) සිට VND
29,788.58
1 StablR Euro(EURR) සිට AUD
A$1.74328
1 StablR Euro(EURR) සිට GBP
0.86032
1 StablR Euro(EURR) සිට EUR
0.97352
1 StablR Euro(EURR) සිට USD
$1.132
1 StablR Euro(EURR) සිට MYR
RM4.72044
1 StablR Euro(EURR) සිට TRY
47.7704
1 StablR Euro(EURR) සිට JPY
¥173.196
1 StablR Euro(EURR) සිට ARS
ARS$1,642.95084
1 StablR Euro(EURR) සිට RUB
91.96368
1 StablR Euro(EURR) සිට INR
100.41972
1 StablR Euro(EURR) සිට IDR
Rp18,866.65912
1 StablR Euro(EURR) සිට PHP
66.9012
1 StablR Euro(EURR) සිට EGP
￡E.53.53228
1 StablR Euro(EURR) සිට BRL
R$6.0562
1 StablR Euro(EURR) සිට CAD
C$1.59612
1 StablR Euro(EURR) සිට BDT
137.92288
1 StablR Euro(EURR) සිට NGN
1,626.43496
1 StablR Euro(EURR) සිට COP
$4,337.15612
1 StablR Euro(EURR) සිට ZAR
R.19.66284
1 StablR Euro(EURR) සිට UAH
47.55532
1 StablR Euro(EURR) සිට TZS
T.Sh.2,788.1726
1 StablR Euro(EURR) සිට VES
Bs258.096
1 StablR Euro(EURR) සිට CLP
$1,067.476
1 StablR Euro(EURR) සිට PKR
Rs317.87692
1 StablR Euro(EURR) සිට KZT
594.84336
1 StablR Euro(EURR) සිට THB
฿36.65416
1 StablR Euro(EURR) සිට TWD
NT$35.05804
1 StablR Euro(EURR) සිට AED
د.إ4.15444
1 StablR Euro(EURR) සිට CHF
Fr0.9056
1 StablR Euro(EURR) සිට HKD
HK$8.79564
1 StablR Euro(EURR) සිට AMD
֏432.8768
1 StablR Euro(EURR) සිට MAD
.د.م10.56156
1 StablR Euro(EURR) සිට MXN
$21.00992
1 StablR Euro(EURR) සිට SAR
ريال4.245
1 StablR Euro(EURR) සිට ETB
Br174.20348
1 StablR Euro(EURR) සිට KES
KSh146.24308
1 StablR Euro(EURR) සිට JOD
د.أ0.802588
1 StablR Euro(EURR) සිට PLN
4.16576
1 StablR Euro(EURR) සිට RON
лв4.9808
1 StablR Euro(EURR) සිට SEK
kr10.83324
1 StablR Euro(EURR) සිට BGN
лв1.91308
1 StablR Euro(EURR) සිට HUF
Ft379.09548
1 StablR Euro(EURR) සිට CZK
23.89652
1 StablR Euro(EURR) සිට KWD
د.ك0.346392
1 StablR Euro(EURR) සිට ILS
3.69032
1 StablR Euro(EURR) සිට BOB
Bs7.8108
1 StablR Euro(EURR) සිට AZN
1.9244
1 StablR Euro(EURR) සිට TJS
SM10.43704
1 StablR Euro(EURR) සිට GEL
3.06772
1 StablR Euro(EURR) සිට AOA
Kz1,037.57988
1 StablR Euro(EURR) සිට BHD
.د.ب0.426764
1 StablR Euro(EURR) සිට BMD
$1.132
1 StablR Euro(EURR) සිට DKK
kr7.32404
1 StablR Euro(EURR) සිට HNL
L29.81688
1 StablR Euro(EURR) සිට MUR
51.9588
1 StablR Euro(EURR) සිට NAD
$19.6402
1 StablR Euro(EURR) සිට NOK
kr11.5464
1 StablR Euro(EURR) සිට NZD
$2.00364
1 StablR Euro(EURR) සිට PAB
B/.1.132
1 StablR Euro(EURR) සිට PGK
K4.7544
1 StablR Euro(EURR) සිට QAR
ر.ق4.12048
1 StablR Euro(EURR) සිට RSD
дин.115.03384
1 StablR Euro(EURR) සිට UZS
soʻm13,476.18832
1 StablR Euro(EURR) සිට ALL
L94.805
1 StablR Euro(EURR) සිට ANG
ƒ2.02628
1 StablR Euro(EURR) සිට AWG
ƒ2.0376
1 StablR Euro(EURR) සිට BBD
$2.264
1 StablR Euro(EURR) සිට BAM
KM1.91308
1 StablR Euro(EURR) සිට BIF
Fr3,329.212
1 StablR Euro(EURR) සිට BND
$1.4716
1 StablR Euro(EURR) සිට BSD
$1.132
1 StablR Euro(EURR) සිට JMD
$181.2898
1 StablR Euro(EURR) සිට KHR
4,564.507
1 StablR Euro(EURR) සිට KMF
Fr475.44
1 StablR Euro(EURR) සිට LAK
24,608.69516
1 StablR Euro(EURR) සිට LKR
රු344.694
1 StablR Euro(EURR) සිට MDL
L19.34588
1 StablR Euro(EURR) සිට MGA
Ar5,099.094
1 StablR Euro(EURR) සිට MOP
P9.04468
1 StablR Euro(EURR) සිට MVR
17.4328
1 StablR Euro(EURR) සිට MWK
MK1,958.4732
1 StablR Euro(EURR) සිට MZN
MT72.3914
1 StablR Euro(EURR) සිට NPR
रु160.4044
1 StablR Euro(EURR) සිට PYG
8,028.144
1 StablR Euro(EURR) සිට RWF
Fr1,640.268
1 StablR Euro(EURR) සිට SBD
$9.31636
1 StablR Euro(EURR) සිට SCR
16.82152
1 StablR Euro(EURR) සිට SRD
$43.582
1 StablR Euro(EURR) සිට SVC
$9.88236
1 StablR Euro(EURR) සිට SZL
L19.61756
1 StablR Euro(EURR) සිට TMT
m3.97332
1 StablR Euro(EURR) සිට TND
د.ت3.3394
1 StablR Euro(EURR) සිට TTD
$7.65232
1 StablR Euro(EURR) සිට UGX
Sh3,957.472
1 StablR Euro(EURR) සිට XAF
Fr642.976
1 StablR Euro(EURR) සිට XCD
$3.0564
1 StablR Euro(EURR) සිට XOF
Fr642.976
1 StablR Euro(EURR) සිට XPF
Fr116.596
1 StablR Euro(EURR) සිට BWP
P15.20276
1 StablR Euro(EURR) සිට BZD
$2.264
1 StablR Euro(EURR) සිට CVE
$108.49088
1 StablR Euro(EURR) සිට DJF
Fr200.364
1 StablR Euro(EURR) සිට DOP
$72.79892
1 StablR Euro(EURR) සිට DZD
د.ج147.68072
1 StablR Euro(EURR) සිට FJD
$2.58096
1 StablR Euro(EURR) සිට GNF
Fr9,842.74
1 StablR Euro(EURR) සිට GTQ
Q8.67112
1 StablR Euro(EURR) සිට GYD
$236.76912
1 StablR Euro(EURR) සිට ISK
kr142.632

StablR Euro සම්පත්

StablR Euro පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල StablR Euro වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: StablR Euro පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

StablR Euro (EURR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද EURR හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.132 USD වේ.
EURR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
EURR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.132 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
StablR Euro හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
EURR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 13.45M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
EURR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
EURR හි සංසරණ සැපයුම 11.88M USD වේ.
EURR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.4634306829935808 USD ක ATH මිලක් EURR අත්කර ගති.
EURR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.0191650915551662 USD ක ATL මිලක් EURR අත්කර ගති.
EURR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
EURR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 8.65K USD වේ.
මේ වසර තුලදී EURR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව EURR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා EURR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
StablR Euro (EURR) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

